خلطة لتبيض اليدين من أول استعمال ستجعل يديك كأيدي الأطفال تبيض فوري لليدين والقدمين من أول استعمال

تتعرض اليدين والقدمين إلى بعض العوامل التى تسبب في غمقان لونها، حيث تقوم الأمهات بتنظيف الأواني من خلال استخدام الصابون السائل الذي يحتوي على المواد الكيميائية التي تضر بشرة اليدين وتسبب غمقانها، وتحاول الفتيات استخدام مختلف أدوات التفتيح من الكريمات لتبيض البشرة ولكنها لا يتم تفتيحها بشكل سريع، لذا سوف نوضح لكم طرق تبيض اليدين والقدمين بسرعة.

خلطة لتبيض اليدين من أول استعمال

ظهور اليدين والقدمين بشكل غير ملائم يسبب الحرج للجميع، حيث أنهم من الأماكن التى تكون ظاهرة أثناء الخروج من المنزل، لذلك يلفتوا أنظار الجميع، وعند ظهورهم بشكل داكن يجعل شكل الفتاة غير مناسب أمام الجميع، لذا يبحثن عن طرق تفتيح لون بشرة اليدين والقدمين بسرعة والحفاظ على لمعانهم، وتتمثل مكونات وصفة التفتيح في الآتي.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

نشا ملعقة كبيرة.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

1 ملعقة من الزبادي.

طريقة تحضير الوصفة

تبحث الفتيات والعرائس عن وصفات تبيض اليدين والقدمين لإعادة بياض وجمال البشرة إلى جمالها الطبيعي، حيث يساعد النشا على تفتيح لون البشرة والتخلص من الغمقان، كما يساعد عصير الليمون على إزالة الخلايا الداكنة، والزبادي يهدئ من التهابات البشرة ويزيد من جمالها، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

الخطوة الأولى يتم فيها تحضير وعاء عميق ونضع فيه كمية من الماء الدافئ وملح الليمون وماء الورد.

نضع القدمين في الماء لمدة ربع ساعة بعدها يتم فركها بالحجر الطبي تجفيفها.

نخلط عصير الليمون وماء الورد والنشا والزبادي في وعاء.

نوزع الخليط على اليدين والقدمين لمدة عشر دقائق.

يتم غسلهم بعد انتهاء الوقت بالماء الفاتر.

لابد من تكرار استخدام الوصفة حتى يتم بياض اليدين والقدمين.

وصفة الخيار لتبيض اليدين والجسم

ملعقتين من عصير الخيار.

ملعقة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من النشا.

طريقة التحضير