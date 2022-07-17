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إليكم كيفية تحضير واستخدام كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجّعد، فالنشا من المكونات التي لها العديد من الخصائص التي تعالج خشونة الشعر والعديد من مشاكله المختلفة وكذلك المشاكل التي تواجه البشرة والجلد لأنه يحتوي في تركيبته التي خلقه الله بها على عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم بأكمله، وهذه الوصفة واحدة من أفضل وصفات فرد الشعر والتي يتم تحضيرها بسهولة في منزلك بمكونات بسيطة مع النشا ولن تكلف أي شيء. طريقة عمل واستخدام كيراتين النشا لفرد الشعر مكونات عمل الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات وطريقة عمل وصفة النشا لفرد الشعر:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها بشكل فوري حتى يتم خلطهم جيدًا ويصبح من غير الممكن أن تقومي بفصل المكونات مرة أخرى.

اشطفي شعرك لأنه لابد من استخدام هذه الوصفة على شعر نظيف تمامًا ورطب قليلًا ثم قومي بتقسيمه إلى أجزاء متساوية وليكن أربعة أقسام.

ابدئي في تطبيق الخليط على شعرك بواسطة فرشاة صبغ الشعر وركزي على فروة الرأس ويجب أن تقومي بوضع كميات متساوية من الخليط على شعرك حتى تحصلي على نفس النعومة.

صففي شعرك وارفعيه حتى تقومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي حتى تظل الوصفة دافئة واتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بشطفه وكرريها مرتين من كل أسبوع. أهم فوائد النشا للشعر يحتوي النشا على كمية وفيرة من الجلوكوز الذي يقوي بصيلة الشعر ويزيد من معدل نموها ويحميها من أي تكسر أو ضعف.

كما أنه يعمل على فرد الشعر والتخلص من تجاعيد الشعر بسهولة لأنه يحتوي على نسبة مناسبة من فيتامين النياسين الذي يعزز فرد الشعر ويخلص الشعر من مشاكل التساقط والتقصف.

كما أن النشا يحتوي على الكثير من المعادن التي تعمل على ترطيب الشعر وتحميه من الجفاف لأن الجفاف هو ما يجعل الشعر يعاني من مشاكل مختلفة ومتعددة.

يقضي النشا على قشرة الرأس والعديد من الميكروبات والحشرات لأنه غني بنسبة كبيرة من مضادات الأكسدة. عمر شويل - جدة شعرك زى الهنود.. كيراتين النشا الطبيعي لفرد الشعر زى الحرير بطريقة طبيعية دون مواد فرد ضاره - ثقفني

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