طريقة عمل الارز باللبن السريع على طريقة المطاعم بطعم احلى من المحلات كريمي و بدون إضافات

طريقة عمل الارز باللبن السريع على أصوله مثل المطاعم، في فصل الصيف نكثر من تناول الحلويات والأطعمة الباردة والخفيفة على المعدة وتعطي حالة من الانتعاش، وهناك الكثير من الحلويات الباردة التي يمكن تقديمها ومن أشهر الحلويات المصرية الشهيرة جداً هي الأرز باللبن او الارز بالحليب ويقدم ساخن وبارد، كما يمكنك إضافة الكثير من الإضافات والصوصات التي تغطي الأرز باللبن مذاق خاص، فهي من الحلويات المغذية جدًا وهذا لأن مكونها الأساسي هو الحليب، ودايما نقوم بتناوله في المطاعم و المحلات ولذلك يبحث الجميع دائماً عن طريقة وأسرار تحضيره من المنزل.

مقادير الأرز باللبن السريع

يعد الأرز باللبن السريع من أحلى وأطعم الحلويات التي تقدم بارده و ساخنة، فهو من الحلويات الشهية واللذيذة، كما أنها تعد من الوصفات المصرية والخفيفة على المعدة، وهناك الكثير من المطاعم والمحلات التي تقدم الأرز باللبن فقط ويضاف إليه الكثير من الإضافات مثل البسبوسة وصوص الكراميل وغيرها، ولكننا حرصنا على تقديم أسرع وأسهل طريقة لعمل الأرز باللبن على أصوله، مكونات التحضير هي:

نصف كوب أرز مصري.

لتر حليب.

كوب الا ربع سكر او حسب الرغبة.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

3 معالق كريم شانتيه بودر.

ربع ملعقة فانيليا.

طريقة تحضير الأرز باللبن السريع