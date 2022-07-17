طريقة عمل الارز باللبن السريع على طريقة المطاعم بطعم احلى من المحلات كريمي و بدون إضافات

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طريقة عمل الارز باللبن السريع على أصوله مثل المطاعم، في فصل الصيف نكثر من تناول الحلويات والأطعمة الباردة والخفيفة على المعدة وتعطي حالة من الانتعاش، وهناك الكثير من الحلويات الباردة التي يمكن تقديمها ومن أشهر الحلويات المصرية الشهيرة جداً هي الأرز باللبن او الارز بالحليب ويقدم ساخن وبارد، كما يمكنك إضافة الكثير من الإضافات والصوصات التي تغطي الأرز باللبن مذاق خاص، فهي من الحلويات المغذية جدًا وهذا لأن مكونها الأساسي هو الحليب، ودايما نقوم بتناوله في المطاعم و المحلات ولذلك يبحث الجميع دائماً عن طريقة وأسرار تحضيره من المنزل.
مقادير الأرز باللبن السريع
يعد الأرز باللبن السريع من أحلى وأطعم الحلويات التي تقدم بارده و ساخنة، فهو من الحلويات الشهية واللذيذة، كما أنها تعد من الوصفات المصرية والخفيفة على المعدة، وهناك الكثير من المطاعم والمحلات التي تقدم الأرز باللبن فقط ويضاف إليه الكثير من الإضافات مثل البسبوسة وصوص الكراميل وغيرها، ولكننا حرصنا على تقديم أسرع وأسهل طريقة لعمل الأرز باللبن على أصوله، مكونات التحضير هي:
- نصف كوب أرز مصري.
- لتر حليب.
- كوب الا ربع سكر او حسب الرغبة.
- 2 كوب ماء.
- ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة.
- 3 معالق كريم شانتيه بودر.
- ربع ملعقة فانيليا.
طريقة تحضير الأرز باللبن السريع
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونضيف 2 كوب من الماء وعندما تغلى الماء نقوم بإضافة الأرز المغسول.
- نقلب الأرز مع الماء ونتركه على نار متوسطة حتى يتشرب الأرز الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب على الأرز المسلوق ونقلبهم مع بعضهم
- ثم نضيف السكر والكريم شانتيه و القشطة ونقلب الأرز مع هذه المكونات مع بعضهم.
- نهدأ النار على الأرز ونقلب الأرز كل دقيقة لكي لا يلتصق الأرز باللبن في قاع الإناء.
- عندما يبدأ الأرز باللبن أن يصبح القوام يثقل.
- نقلب ملعقة النشا والفانيليا مع ملعقة من الماء حتى يذوب النشا.
- ثم نقوم بإضافة النشا على الأرز باللبن مع التقليب المستمر حتى يغلي الأرز.
- عندما يصبح القوام سميك ومناسب و يرفع الأرز من على النار.
- بعد ذلك نأتي بإطباق التقديم ونقوم بسكب الأرز باللبن في الأطباق ثم نقوم بتزيين الأرز بالحليب بالمكسرات المجروشة.
- يمكنك تقديم الأرز بالحليب بارد قومي بوضع الأطباق في الثلاجة لمدة نصف ساعة سيكون طبقة على وجه الارز مثل المحلات ويقدم إلي الطعام بالصحة والهنا.
- كما يمكنك وضع الأرز باللبن في طواجن و نقوم بوضع ملعقة صغيرة من القشطة على وجه الطاجن ويوضع تحت الشواية حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح وبالصحة والهنا.
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