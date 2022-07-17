وصفة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى 

ظهور النساء والشباب بشعر أبيض أمام الجميع يجعلهم في إنزعاج، حيث أن مظهره يكون غير لائق ويسبب الإحراج لهم، لذلك نلاحظ كثير من النساء والرجال يتوجهون إلى صالونات متخصصة لصبغ وتغيير لون الشعر، ولكن هذه الصبغات تسبب تلف الشعر وضعفه وتساقطه، لذلك يحاولوا البحث عن طرق طبيعية تزيد من جمال ولمعان الشعر وتخلص الشعر من اللون الأبيض، والقرنفل من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات هامة تغذي الشعر وتعيد جماله ولونه الطبيعي، لذلك يبحث الجميع عن طريقة استخدامه وتحضيره، لذا سوف نوضح لكم طريقة القضاء على الشيب بالقرنفل.

وصفة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض نهائيا

يتناول الكثير القرنفل كمشروب ساخن يساعد على علاج انتفاخات المعدة والقولون، كما يساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي ويحسن من صحة الجهاز المناعي، كما يستخدم في تفتيح لون البشرة، فهو غني بمعادن هامة تساعد في علاج مختلف الأمراض الجسدية، وتتمثل مكونات وصفة القرنفل للقضاء على شيب الشعر في الآتي.

المكونات

ملعقة من زيت القرنفل.

زيت السمسم ملعقة صغيرة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لإزالة الشعر الأبيض

تعود أسباب ظهور شعر الشيب في الرأس، نتيجة ضعف إفراز الإنزيمات المتخصصة في تلوين الشعر، كما يظهر نتيجة التقدم في العمر، ولكن ظهوره يزعج البعض، لذا يمكن التخلص منه من خلال استخدام الزيوت النباتية الممتازة السابقة، والتي تساعد على إعادة نمو الشعر بشكل طبيعي ولامع، والتخلص من الشعر الأبيض، وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع الآتي.