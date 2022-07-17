نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض رهيب.. ماسك التفتيح الفوري لبشرة أفتح 5 درجات طبيعيًا بدون كريم أساس أو بودرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الكثير من السيدات والفتيات إلى معرفة طريقة تحضير ماسك التفتيح الفوري، وذلك للحصول على بشرة فاتحة اللون، حيث قامت عدة عوامل خارجية بالتأثير السلبي على لون البشرة وجعلها سمراء، مثل كثرة التعرض لأشعة الشمس، وتعرض الجلد إلى الجفاف، لذلك سوف نقوم في هذا المقال بتقديم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن.

ماسك التفتيح الفوري

تعرفي على عدة خلطات طبيعية لتفتيح البشرة بشكل فوري بكل سهولة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

باستخدام الموز والعسل والليمون

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله حبة واحدة من الموز، ثم تهرس جيداً حتى الحصول على قوام ناعم، ثم يتم إضافة نصف ملعقة كبيرة من العسل، مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما جيداً، ويترك لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام البابايا والقرفة

يتم تقطيع نصف حبة من البابايا لقطع صغيرة، ثم يتم وضعها في الخلاط الكهربائي، وتضرب في الخلاط حتى الحصول على قوام ناعم الملمس، ثم يتم إضافة القرفة وتخلط مع معجون البابايا جيداً، ثم يوضع الخليط على البشرة، ويتم تركه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم يتم غسل البشرة بالماء، ويتم تكرار هذه الوصفة لأكثر من مرة في اليوم الواحد حتى يتم الحصول على أفضل النتائج.

باستخدام البطاطا

يتم إحضار حبة واحدة من البطاطا، ثم تغسل وتقشر، وتقطع إلى شرائح بسمك نصف بوصة، وبعد تنظيف البشرة وتجفيفها يتم وضع شرائح البطاطا على البشرة مع التدليك الخفيف لبضع دقائق، ويتم ترك عصير البطاطا على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة أو مرتين أسبوعياً وذلك للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية المقال نكون قد انتهينا من تقديم شرح مبسط لكيفية صنع ماسك التفتيح الفوري، بعدة طرق سهلة وبسيطة، وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل التي تضر البشرة.