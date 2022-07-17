نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعدس الأحمر.. وصفة رهيبة لتفتيح البشرة 4 درجات وإزالة البقع وآثار الحبوب والكلف كالسحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتبحثين عن مواد تساعدك في التخلص من لون بشرتك الداكن؟ إن كنت بالفعل تبحثي عن ذلك فهذا المقال سيفيدك جدًا، حيث سنعرض لك عدد من الوصفات التي تساعد على ذلك بكل سهولة، حيث أن جميع الوصفات من المقدمة في المقال هي مواد طبيعية تستخدم لتفتيح البشرة بكل سهولة وأيضًا من المواد الغير مكلفة لك، فعليك أن تختار الوصفة المناسبة لك.

لتفتيح البشرة

إليك الطرق المثالية التي تجعلك تحصلي على بشرة فاتحة بلونها الأصلي.

ماسك العدس الأحمر

العدس الأحمر من المواد التي يتعجب البعض من استخدامها للحصول على بشرة فاتحة، إلا أنه من أكثر المواد الطبيعية التي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من اللون الداكن الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وذلك كما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العدس الأحمر.

نصف كوب من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

قومي بغسل العدس الأحمر جيدًا.

ضعي العدس المغسول في الماء واتركيه لمدة 12 ساعة، ثم في اليوم التالي ضعي

الخليط في الخلاط وشغليه حتى يتم طحنه جيدًا ويصبح كالعجين.

افردي الخليط على وجهك وقومي بفرده بالتساوي، ثم اتركيه حتى يصبح جافًا.

الآن افركي الخليط من على وجهك واغسليه بماء فاتر، ثم ضعي مرطب لبشرتك.

كرري إستخدام العدس الأحمر لبشرتك مرتين على الأقل كل أسبوع لتحصلي على نتيجة جيدة.

ماسك الليمون والعسل لبشرة فاتحة

الكثير منا يستخدم الليمون في الكثير من وصفات التفتيح، فعليك استخدامه بالطريقة التالية:

المكونات

نصف حبة من الليمون.

ملعقة من عسل النحل الأبيض.

طريقة التحضير

ضعي العسل في طبق وأضيفي إليه الليمون المعصور.

قلبيهم، ثم افردي الخليط على وجهك جيدًا.

اتركي الخليط على وجهك لمدة ثلث ساعة.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

جففي وجهك بمنشفة من القطن.

كرري استخدام الماسك مرة كل ثلاثة أيام.

في نهاية مقال وصفات لتفتيح البشرة فقد قمنا بعرض طرق مختلفة لذلك والتي منها العدس الأحمر الذي يحتوي على مضادات الأكسدة، وعرضنا لكم طريقة الليمون والعسل المستخدمة في ذلك، وتعتبر هذه الوصفات من أكثر الوصفات التي تساعد على ذلك في وقت قصير.