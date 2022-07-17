الطريقة الأصلية.. ماسك لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لبشرة مثالية ومشدودة وبيضاء ونتائج من أول مرة

أتودين التعرف على نوع ماسك يجعل بشرتك خالية من أي مشاكل؟ إن كانت الإجابة على هذا السؤال نعم، فهذا المقال سيكون هو الإجابة حيث نقدم لك أفضل مكون يساعدك على ذلك والذي يعد هو المكون الأساسي في هذا الماسك، فمن هنا نقدم لك ماسك لبان الذكر الجبار، فعليك القيام بتحضيره بالطريقة التي نعرضها لكم وبنفس كمية المكونات.

ماسك لبان الذكر

بعد أن تستخدم هذا الماسك نعدك أنك لن تتوقفي يومًا عن استخدامه أو أن تستبدليه يومًا بنوع ماسك آخر، فإليك طريقة استخدام الماسك فيما يلي:

المكونات

خمسة نقاط من مستخلص الليمون.

خمسة نقاط من مستخلص اللافندر.

مستخلص لبان الذكر بمقدار خمسة نقاط.

زيت الجوجوبا بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير ماسك الكولاجين الطبيعي

ضعي مستخلص الليمون على مستخلص اللافندر.

أضيفي إليهم مستخلص اللافندر، ثم ضعي عليهم زيت الجوجوبا وضعيهم في قطارة.

اغسلي بشرتك حتى تصبح خالية من الأوساخ.

قومي بتنقيط الخليط عليها واتركيه لمدة خمسة وعشرين دقيقة.

بعد أن يمر الموعد اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذا الماسك مرة كل يوم للحصول على نتيجة جيدة.

فوائد لبان الذكر للوجه

تمتعي بالعديد من الفوائد التي سوف تحصل عليها بشرتك بعد أن تقومي بالمداومة على استخدام لبان الذكر لوجهك، والتي نعرض لك بعض منها فيما يلي:

في البداية عليك أن تعرفي أن الماسك الذي قدمنا لك طريقته ما هو إلا ماسك للتخلص من حب الشباب.

يمكنك استخدام لبان الذكر كنوع من أفضل أنواع مرطبات الوجه الطبيعية.

عند ظهور الخطوط الرفيعة في وجهك استخدمي لبان الذكر حتى يحسن لك صحة بشرتك ويخلصها من هذه الخطوط.

لن ننسى دور لبان الذكر في جعل البشرة خالية من آثار علامات كبر السن كالتجاعيد.

استخدمي لبان الذكر بعد إجراء العمليات يساعدك على جعل الجرح خالي من الميكروبات والبكتريا.

في نهاية المقال فقد كان الحديث عن ماسك لبان الذكر، وقد قدمنا لكم طريقة عمل ماسك للتخلص من حب الشباب، كما قدمنا لكم أهم الفوائد التي تحدث لجلدك بعد أن تواظبي على استخدام لبان الذكر، فأنت الآن لديك أهم مادة طبيعية لبشرتك.