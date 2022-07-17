ماترميش التفل.. مقشر طبيعي للجسم بالقهوة لبشرة ناعمة وموردة كالأطفال بأسرار صالونات التجميل

مقشر طبيعي للجسم بالقهوة، الكثير من الأشخاص، وخاصة النساء، نجدهم يعتنون ببشرتهم بشكل كبير، وذلك بسبب أن العناية بالبشرة، تساعد على إظهار جمالها، بل وتعطيها رونقها من جديد، ولكننا نجد أن الجسم يحتاج بشكل دائم للعناية بشكل خاص، وخاصة الوجه، حيث أن تلك العناية تجعلنا نحصل على انتعاشة غير مسبوقة على الإطلاق، وتختلف طرق العناية وتتنوع بشكل كبير، ولكن جميعها في النهاية، سوف تعطينا نتائج مبهرة.

مقشر طبيعي للجسم بالقهوة

تعتبر عملية تقشير الجسم، من أكثر الأشياء أهمية في العناية ببشرة الجسم بشكل عام، حيث أن عملية التقشير هذه، تساعد بشكل كبير على جعل جسم الإنسان يتنفس من جديد.

وذلك لأن التقشير يزيل الكثير من الرؤوس السوداء، كما يساعد في التخلص من الجلد الميت، مما يجعل مسامات الجلد، تتفتح من جديد، وتحصل على كمية الأكسجين اللازمة بشكل كافي.

عندما نقوم بتقشير الجسم، فإننا سوف نلاحظ بشكل كبير، الفرق في لون الجلد، قبل أن نقوم بالتقشير، وبعد التقشير، حيث أن التقشير يساعد في إحداث عملية توازن بشكل كبير في كمية الحموضة بالبشرة.

عند إجراء العديد من التجارب لتقشير البشرة، اتضح لنا، أن تقشير البشرة بواسطة الوصفات الطبيعية، أفضل بكثير من المقشرات، التي تكون ذات مكونات كيميائية.

يعتبر من أفضل المقشرات الطبيعية التي لها نتائج كبيرة، هو قشر القهوة، وذلك بسبب أن القهوة تغذي البشرة بشكل كبير، بل وتجعلها بشرة تتمتع بنعومة، وإشراقة جذابة جدًا.

مقشر القهوة

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من المياه.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء صغير، نقوم بوضع القهوة، ثم نضيف الماء، ونقوم بخلطهم بشكل جيد، حنى يمتزجوا تمامًا.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، نأخذ هذا الخليط، ونقوم بوضعه على بشرتانا،

وعلينا أن نقوم بفرك المنطقة المراد تقشيرها بشكل دائري، وبهدوء تام.

بعد الانتهاء من عملية الفرك، نترك الخليط على البشرة، لمدة لا تتعدى 15 دقيقة، ثم

نقوم بعملية شطف البشرة، بواسطة الماء الفاتر، ثم نجففها جيدًا.

في ختام ذلك المقال، نكون قد قدمنا لكم، أفضل المعلومات التي سوف تمكنكم من معرفة أفضل طريقة تستطيعون معها تحضير مقشر طبيعي للجسم بالقهوة، حيث أنكم بعد أن تستخدموها سوف تلاحظون فارق كبير في بشرتكم.