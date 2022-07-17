سلطة المكرونة بالتونة السهلة بالصوص الفرنسي

تختلف طرق إعداد المكرونة من بين شخص وآخر فمنهم من يعدها مخلوطة بالصوص الأحمر، والبعض الآخر يضع عليها الصوص الأبيض وغيرها من الطرق، إلا أن سلطة المكرونة واحدة من الطرق التي يفضلها الكثير فهي تحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم، لذلك سنقدم لكم أهم طريقة لتحضيرها بكل سهولة وبطريقة ستجعلك تعديها دائمًا.

سلطة المكرونة

إليك أفضل طريقة لعمل المكرونة سلطة، فعليك تحضير المكونات التي نعرضها فيما يلي:

المكونات

ربع كيلو من المكرونة.

حبة واحدة من الخس.

حبة واحدة من الجزر.

سبعة ملاعق كبيرة من الذرة.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

علبة من التونة القطع.

مكونات الصلصة

علبة من اللبن الزبادي.

سبعة ملاعق كبيرة مملوءة من المايونيز.

فصان من الثوم.

نصف حبة من الليمون المعصور.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى عليك بوضع كمية من الماء في قدر على نار متوسطة واتركيها حتى تغلي، ثم ضعي المكرونة بها واتركيها حتى تغلي ويتم سلقها.

الخطوة الثانية قومي بتصفية المكرونة من الماء جيدًا.

ضعي المكرونة في وعاء عميق.

قومي ببشر الجزر.

ابشري الخس بشرًا جيدًا.

قومي بسلق الذرة في كمية مناسبة من الماء.

ضعي الخس المبشور، والجزر المبشور، والذرة المسلوقة على المكرونة المسلوقة.

الآن جاء وقت تحضير الصلصة، فعليك بوضع الزبادي في الخلاط وأضيفي إليه المايونيز، ثم قشري الثوم وضعيه على الخليط في الخلاط واخلطيهم جيدًا.

ضعي عليهم القليل من الماء، ثم أضيفي إليهم الملح واخلطي المكونات جيدًا.

ضعي عصير الليمون عليهم واخلطي مرة ثانية.

اسكبي الصلصة التي قمتي بتحضيرها على مكونات الصلصة والخضروات التي أعددتها من قبل وقلبيها.

قومي بوضع علبة التونة عليهم وقومي بتفتيتها جيدًا وقلبي كل المكونات معًا.

قومي بتقسيم الخليط على أطباق التقديم.

ضعي القليل من زيت الزيتون على وجه المكرونة.

في نهاية مقال سلطة المكرونة فقد قمنا بعرض طريقة سهلة من طرقها، وذلك بإضافة العديد من المكونات التي تعزز من قيمة المكرونة وتجعل من السلطة طبقًا متكاملًا به العديد من المكونات سواء الخضروات أو البروتين والنشويات، فهذا الطبق يعد من الأطباق الصحية.