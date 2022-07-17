نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجسم رشيق.. خلطة لتنحيف الجسم وشد البطن والخصر ووداعاً للوزن الزائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في وقتنا هذا يبحث الجميع عن خلطات للتخلص من الوزن الزائد، حيث يعد الوزن الزائد هو واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العديد من الأمراض المختلفة، وعند القيام بإتباع النظم الغذائية يحتاج البعض إلى وجود خلطة لتنحيف الجسم حيث تساعد هذه الخلطة على زيادة الحرق، فبعض الأجسام تكون غير قادرة على التخلص من الدهون الزائدة.

خلطة لتنحيف الجسم

إذا كنت تحلم بالحصول على جسم رشيق، فعليك بإتباع خلطات تساعد على ذلك بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية، وإليك أهم الخلطات فيما يلي:

الشاي الأخضر بالليمون

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في التخلص من الدهون الضارة، كما أن الليمون عند إضافته للشاي الأخضر فإنه يعمل على تعزيز قيمة الشاي وقدرته على فقد الوزن بسهولة، لذلك عليك بوضع كيس من الشاي الأخضر في كوب من الماء المغلي، ثم يترك به مع وضع بعض من شرائح الليمون، ثم يتم تناوله ثلاثة مرات خلال اليوم قبل تناول الوجبة أو بعد تناولها بربع ساعة.

الزنجبيل والليمون

يساعد الزنجبيل الجسم على زيادة عملية حرق الدهون ويسهلها، لذلك عليك غلي كوب من الماء، ثم يتم وضع قطعة من الزنجبيل الفريش بها ويضاف إليها شرائح الليمون الطازج ويتم غليهم ويترك حتى يبرد، ثم بعد ذلك يتم تصفيته ويتم تناوله ثلاثة مرات خلال اليوم.

مشروب الديتوكس

يعمل مشروب الديتوكس على إذابة دهون الجسم، كما تعمل على تخليص الجسم من أي سموم متراكمة به، وذلك بوضع زجاجة من الماء ويوضع بها شرائح من الخيار وشرائح من الليمون، ويتم وضع بعض الأوراق من النعناع الأخضر الطازج وترج جيدًا، ثم يترك لمدة ليلة كاملة حتى تتساقط زيوت المواد الموجودة بها في المياه، ويتم تناولها خلال اليوم التالي، ويمكنك تكرار تناولها يوميًا قبل الوجبات أو بعدها.

في نهاية مقال خلطة لتنحيف الجسم فعرضنا عليكم أهم الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة وذلك باستخدام الشاي الأخضر والليمون، أو الزنجبيل مع الليمون، كما يمكن استخدام مشروب الديتوكس لذلك، فقومي باختيار الطريقة المناسبة لك من بينهم.