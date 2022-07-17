نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بسكويت تعملي بيه ايه.. كيك البسكويت سهل وسريع ولذيذ بالتكات السرية لوصفة ناجحة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيك البسكويت، الكثير من الأشخاص يفضلون العديد من أنواع الحلوى، فنجدهم يقبلون على شرائها بشكل كبير، وبعض منهم يفضل أن يقوم بتحضير هذه الحلوى في البيت بدلًا من شرائها، فنجد هذه الفئة تبحث بشكل كبير عن أهم وصفات العديد من الأصناف، وخاصة الحلوى، بل ويقومون بعرض أسئلتهم، على منصات التواصل الاجتماعي، ومحركات بحث جوجل التي لا حصر لها، وهنا يأتي دورنا في الرد على مثل هذه الأسئلة.

كيك البسكويت

هناك العديد، والعديد من انواع الحلوى التي لا يمكن حصرها، والتي تختلف في مذاقها من نوع، لآخر، فكل منا يفضل نوع حلوى محدد يقبل على تناوله بشكل كبير، ولكن ليس هذا هو الاختلاف فقط.

عندي بسكوت شاي اعمل بيه ايه؟

حيث أن هناك اختلاف آخر بين هذه الأنواع، فهناك الحلوى التي تكون باردة، وأيضًا هناك حلوى تكون ساخنة، ولكل منهم وقت محدد للتناول.

فالحلوى الساخنة، نقوم بتناولها في فصل الشتاء، وذلك لأنها تجعلنا نشعر بالدفء، حيث أن الطقس في هذا الفصل يكون شديد البرودة، وتحتاج أجسامنا إلى تناول مثل هذه الأطعمة الساخنة.

ونجد أن الحلوى الباردة، يتم تناولها في فصل الصيف، والذي يعرف بشدة حرارته، والتي تجعلنا نذهب نحو الأطعمة الباردة، وإلى كل طعام، أو شراب بارد.

وتعد كيكة البسكويت واحدة من الحلوى الباردة، والتي يفضلها جميع الأشخاص، كبار كانوا، أو صغار، مما يجعل ربات المنازل تسأل عن طريقة تحضيرها، وهذا ما يمكننا أن نخبركم به الآن.

حلى البسكويت المطحون البارد

المكونات

500 جرام من البسكويت المفتت.

نصف لتر من اللبن.

ربع كيلو من السكر الأبيض.

3 بيضات أحمر.

ربع ملعقة كبيرة من الباكينج بودر.

رشة خفيفة من مسحوق الفانيلا.

مكونات الصوص

100 جرام من الحليب البودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

ملعقتان كبيرتان من الجبن.

نصف ملعقة من الفانيليا.

حلى بسكويت الشاي سهل وسريع

نقوم بوضع جميع مكونات الكيكة في محضر الطعام، ونقوم بخلطها بشكل جيد.

نقوم بإحضار قالب الكيك، ونقوم بدهنه بقطعة من الزبدة، ثم نقوم بوضع الخليط.

نضع الكيكة بالفرن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

نضع مكونات الصوص في الخافق، ونقوم بخفها بشكل ممتاز، ونضعها على الكيكة بعد أن تبرد.

يجب عدم تقطيع الكيك، إلا بعد أن يبرد تمامًا.

في نهاية تلك المقال، نكون قد قدمنا لكم أفضل، وأسهل طريقة يمكنكم من خلالها تحضير كيك البسكويت، في أسرع وقت ممكن، بل أنكم سوف تحصلون على مذاق، غير مسبوق لكم على الاطلاق.