نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابتسامة ساحرة.. وصفة قوية لتبييض الاسنان وإزالة الكلس والاصفرار والجير بمكون منزلي بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة قوية لتبييض الاسنان، هناك بعض الأشياء التي لا تؤلمنا بشكل جسدي، ولكنها تؤلمنا بشكل معنوي، يعتبر اصفرار الأسنان واحدة من هذه الأشياء، نعم عزيزي القارئ، حيث أن الأسنان عندما يتغير لونها عن اللون الأبيض، فإننا نكون في موضع إحراج بشكل كبير تجاه هذا الأمر، بل أن الابتسامة التي كان يتميز بها كلًا منا سوف نودعها مع اصفرار الأسنان، هذا الأمر الذي يفقدك ثقتك في نفسك، ويجعلك دئمًا في حالة من الخجول.

وصفة قوية لتبييض الاسنان

إن عملية تبييض الأسنان من الأمور المهمة التي يجب أن يتمسك بها جميع الأشخاص، حيث أن ذلك الأمر يعطي للشخص رونقه الجذاب، بل ويجعلنا دائمًا في حالة كبيرة من الثقة بالنفس.

وبسبب تلك المشاكل النفسية، والمعنوية التي يتعرض لها أصحاب الأسنان الصفراء، نجدهم يتساءلون بشكل كبير على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى محركات جوجل، عن أفضل الطرق التي تساعده على ذلك.

بل أنهم يبحثون عن الطرق التي يمكن أن نقوم بتحضيرها وحن في المنزل، وتكون مكوناتها طبيعية، أي يبحثون عن أفضل الوصفات التي تستخدم في هذا الشأن، والتي يكون لها فاعلية كبيرة في تبييض الأسنان.

ومن أجل ذلك، لا نبخل عليكم فيأن نقدم لكم أفضل هذه الوصفات، والتي سوف تساعدكم في الوصول لمرادكم، في أسرع وقت ممكن.

وصفة قشر الموز لتبييض الأسنان

المكونات

عدد ثمرتين من الموز الطازج.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بتقشير الموز أولًا، ثم نقوم بحك الأسنان، بواسطة ذلك القشر، ولكن يجب أن نستخدم قشر الموز من الداخل، وليس من الخارج.

يجب تقشير الموز، قبل الاستخدام مباشرة، وليس قبلها بمدة، حيث أنه بذلك سوف يسمر لونه، ويكون غير فعال في عملية التبييض.

عندما نقوم بوضع القشر على الأسنان، يجب علينا أن نقوم بفتح الفم لأقصى درجة ممكنة، وذلك حتى لا تتلامس الفاه مع الأسنان، أثناء عملية التبييض.

عندما نقوم بحك، أو فرك الأسنان بالقشر، علينا أن نضع القشر على الأسنان لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وذلك من أجل أن نحصل على أقصى درجة استفادة.

في ختام ذلك المقال، نجد أنفسنا أمام أفضل وصفة قوية لتبييض الاسنان، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ثواني، كما أن فاعليتها في عملية تبييض الأسنان، كبيرة جدًا، بل ولها نتائج سريعة.