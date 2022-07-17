نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية لتفتيح اليدين وتنعيمها من أول مرة لمظهر جذاب وناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلم أنك دومًا تبحثين عن كريمات لتفتيح اليدين، إلا أنك لم تصل يومًا إلى النتيجة المرجوة، حتى وإن وصلت لها فهذا لن يدوم معك طويلًا، فلماذا تستخدمين أنواع الكريمات المؤقتة؟ وبيدك أن تستخدمي أهم المواد الطبيعية التي تساعدك في ذلك بكل سهولة، إن كنت لا تعرفين هذه المواد عليك بمتابعة المقال لتتعرفي عليها.

لتفتيح اليدين

من أجل حصولك على يدين بلونهم الطبيعي بعد تعرضك للشمس، وبعد أن أصبح لونهم داكن عليك إتباع أهم الخلطات الطبيعية التي نعرضها لك فيما يلي:

عصير البرتقال

إن الأحماض المتواجدة في البرتقال وفيتامين سي الذي يستخدم في العديد من الوصفات الخاصة بالتفتيح هي السبب وراء كونه من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح اليدين بسهولة، وذلك من خلال قيامك بعصر قطعة من البرتقال الطازج على يديك، ثم تفرك اليد بها جيدًا وتترك لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ثم يتم غسل اليد جيدًا بماء فاتر مع تكرار الاستخدام يوميًا حتى تحصلي على تبييض مثالي.

عصير الخيار

الخيار من المواد التي يوجد بها نسبة عالية من الفيتامينات خاصةً فيتامين أ وهو من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة حتى تستعيد لونها الأصلي، فعليك بوضع قطعة من الخيار في الخلاط وجعلها مثل العصير، ثم يتم وضعها على اليدين وتترك لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ثم بعد ذلك يتم غسل اليدين بالماء الفاتر، ويكرر الاستخدام مرة يوميًا حتى تصبح اليدين باللون المناسب.

الزبادي

يحتوي الزبادي على الكثير من المواد التي جعلته من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة، فيمكنك وضعه على يديك مع فرده لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ومن ثم يتم فركه وغسله من على اليدين جيدًا، ثم يكرر الاستخدام يوميًا إلى أن تحصلي على لون يدين فاتحتين بدرجة مناسبة.

في نهاية المقال فقد عرضنا عليكم أهم المواد المستخدمة لتفتيح اليدين والتي تعد من المواد الطبيعية، حيث عرضنا لكم كيفية استخدام الزبادي والخيار والبرتقال، وعليك أن تنتقي المادة التي تتناسب معك، فكل هذه المواد تفتح البشرة وتعمل على ترطيبها بعمق.