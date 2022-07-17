فواكه مفيدة للأمعاء لتجنب مشاكل القولون

لا شك أن الفاكهة الطازجة مفيدة للجسم بشكل عام وتمده بالعديد من الفيتامينات والمعادن ولكن هناك فواكه مفيدة للأمعاء بشكل خاص وتساعد على علاج مشاكل القولون العصبي وتخفف من اضطراباته، وفرنا لكم في هذا المقال أهم الفاكهة المفيدة للقولون وكيف تعالج مشاكله بالإضافة إلى الأنواع التي يجب تجنبها فتابعوا المقال لتعرفوا المزيد حول هذا الأمر.

فواكه مفيدة للأمعاء

إن أردت الحفاظ على جهازك الهضمي وتجنب حدوث اضرابات بالقولون كالتقلصات والانتفاخات الشديدة فعليك بتلك الفواكه المفيدة والداعمة للجهاز الهضمي.

فواكه مفيدة للأمعاء والقولون:

يتم تحديد مدى صحة الفواكه للقولون أو للأمعاء بشكل عام حسب نسبة السكريات بها وكذلك نسبة الكربوهيدرات فكلما قلت النسبة كلما كانت الفاكهة أكثر فائدة كالفواكه الآتية:

1-الافوكادو:

تعد الافوكادو من أفضل الفواكه الداعمة للجهاز الهضمي.

هذا لأنها لا تحتوي على أي نسبة من السكريات بل غنية بالدهون النافعة.

الألياف العالية الموجودة في الأفوكادو تجعلها الخيار الأمثل لحل مشاكل القولون العصبي.

تساعد الألياف على علاج عسر الهضم كما تنظم عملية امتصاص الطعام والتخلص من الفضلات.

تمنع الألياف الموجودة في الفاكهة الإصابة بالإمساك أو اضطرابات القولون والانتفاخات.

2-الفراولة:

تشكل الألياف في الفراولة حوالي 26% من نسبة الكربوهيدرات.

هذه النسبة كافية لدعم الجهاز الهضمي ومنع مشاكل القولون.

تناول الفراولة يساعد على تنشيط البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء مما يعالج مشاكل الامتصاص.

يساعد أيضاً على التخلص من الفضلات بشكل سليم مما يمنع الانتفاخات والغازات.

تناول الفراولة يقي من الإصابة بأمراض القولون كالقولون العصبي أو التقرحي وكذلك سرطان القولون.

3-التوت الأرزق:

تلك الفاكهة تتميز بأنها قليلة السكريات مما يعني أنه مناسب للأمعاء ولا يسبب أي اضطرابات.

يساعد تناول التوت على تنظيم حركة الأمعاء ويمنع التقلصات والتشنجات.

فواكه ممنوعة على مرضى الجهاز الهضمي:

إن كنت تعاني من اضطراب أو مشاكل في القولون تجنب تناول تلك الفواكه: