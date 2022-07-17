بلا ماكينة أعملي أحلي مشروب قهوة الكورتادو الطريقة الأصلية وبأكثر من طريقة

يعد مشروب قهوة الكورتادو من ألذ أنواع المشروبات ويحبه كثيراً عشاق القهوة وذلك لأن له نكهة قوية وفردية مع رغوة مميزة ونكهة الحليب التي يجعله مشروب لا يقاوم، يمكنك تحضير هذا المشروب بنفسك في المنزل والاستمتاع به في الصباح أو تقديمه للضيوف فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة لتحضير المشروب والخطوات بالتفصيل.

مشروب قهوة الكورتادو

حضري ألذ مشروبات القهوة مثل أمهر الباريستا في أشهر الكافيهات وقدميها في الصباح مع الفطور ولن تحتاجي إلى طلبها من الخارج بعد الآن.

الطريقة الأصلية لعمل المشروب:

لعمل هذا المشروب في المنزل كما المحلات تحتاجين إلى:

الجهاز الخاص بعمل القهوة.

ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

كمية من الحليب المبخر الساخن.

ملعقة من القهوة المفضلة لديك كما يمكن إضافة المزيد حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

خطوات تحضير المشروب:

لا بد من تنظيف جهاز تحضير القهوة أولاً وتغيير الفلتر الخاص به. يتم وضع القهوة المناسبة في جهاز القهوة في جزء التبخير بالجهاز. جهزي الحليب عن طريق تسخينه على البخار. يتم توزيع القهوة على الفلتر والكبس بشكل جيد حتى يتم استخراج القهوة بنجاح. أضيفي العسل والفانيليا إلى الخليط وقلبي. يضاف الحليب إلى القهوة في الكوب وتقلب المكونات معاً حتى يصبح المشروب جاهز. تقدم القهوة جاهزة مع أي نوع حلويات.

طريقة عمل مشروب قهوة الكورتادو بلا ماكينة:

يمكن عمل هذا المشروب أيضاً في المنزل دون استخدام ماكينة القهوة وكل ما تحتاجينه هو:

ملعقة من مسحوق قهوة الاسبريسو.

قدر كافي من الحليب المزبد والذي يحتوي على رغوة كثيفة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

خطوات تحضير المشروب: