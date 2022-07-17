أعملي أحلي بغاشة هشة ولذيذة في البيت في دقائق معدودة

تعتبر حلوى البغاشة الهشة من أشهى الحلويات الشهبية وتتميز بقرمشتها وطعمها المميز والتي تذوب في الفم مع القطر أو الشربات الذي يجعلها لا تقاوم، يمكنك تحضير تلك الحلوى في المنزل بكل سهولة كالمحلات والاستمتاع بها كتحلية أو تقديمها للضيوف مع العصير أو القهوة، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير اللازمة لتحضير تلك الحلويات والخطوات بالتفصيل.

البغاشة الهشة

لا تقومي بشراء هذا الطبق من الحلويات من المحلات بل حضريه بنفسك بمقادير بسيطة واستمتعي به كما يحلو لك بأقل التكاليف وأبسط الخطوات.

المقادير اللازمة لعمل الحلوى:

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الخميرة الفورية.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو مقدار كيسين من الفانيليا البودر.

مقدار من الماء للعجن

قطر أو شربات للتحلية.

زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير البغاشة الهشة: