نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي أحلي بغاشة هشة ولذيذة في البيت في دقائق معدودة في المقال التالي
تعتبر حلوى البغاشة الهشة من أشهى الحلويات الشهبية وتتميز بقرمشتها وطعمها المميز والتي تذوب في الفم مع القطر أو الشربات الذي يجعلها لا تقاوم، يمكنك تحضير تلك الحلوى في المنزل بكل سهولة كالمحلات والاستمتاع بها كتحلية أو تقديمها للضيوف مع العصير أو القهوة، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير اللازمة لتحضير تلك الحلويات والخطوات بالتفصيل.
البغاشة الهشة
لا تقومي بشراء هذا الطبق من الحلويات من المحلات بل حضريه بنفسك بمقادير بسيطة واستمتعي به كما يحلو لك بأقل التكاليف وأبسط الخطوات.
المقادير اللازمة لعمل الحلوى:
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الخميرة الفورية.
- بيضتان كبيرتان في الحجم.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو مقدار كيسين من الفانيليا البودر.
- مقدار من الماء للعجن
- قطر أو شربات للتحلية.
- زيت غزير للقلي.
خطوات تحضير البغاشة الهشة:
- قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق لإزالة الشوائب والمواد المتكتلة العالقة.
- أضيفي البيكنج بودر والملح وقلبي.
- في وعاء ىخر يتم خلط السكر مع السمنة حتى يذوب السكر.
- أضيفي البيض والفانيليا واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات.
- يضاف خليط البيض والسكر إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات معاً.
- أضيفي الماء بالتدريج إلى الخليط مع التقليب المستمر.
- أضيفي كمية من الماء حتى تبدأ العجينة في التشكل وتصبح طريةز
- اخلطي المكونات واعجني حتى تصبح العجينة طرية وناعمة وملساء.
- قومي بتغطية العجينة بورق استرتش واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- على سطح أملس مرشوش بالدقيق قومي بفرد العجينة لتصبح بسمك مناسب.
- بعد فرد العجينة قومي بتقطيعها بالسكين أو بقطاعة البسكوت على كشل مربعات.
- ضعي المربعات في صينية وغطيها لربع ساعة حتى تتخمر مرة أخرى.
- ضعي كمية غزيرة من الزيت في مقلاه عميقة على نار متوسطة.
- بعد أن يسخن الزيت أضيفي قطع العجين واحدة تلو الأخرى واتركيها حتى تصبح ذهبية من كل الجهات.
- ترفع البغاشة من الزيت ثم تضاف مباشرة في الشربات البارد وتترك حتى تتشربه ثم تصفى وتقدم.
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