نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الأصلية لعمل الكشري الأصفر مع البيض المقلي “ولا أروع” في المقال التالي

يعتبر الكشري الأصفر من الأكلات الشعبية المشهورة في الوطن العربي وخصوصاً مصر وهو من الأكلات الشعبية المفضلة عند كثير من الناس ويقدم مع البيض المقلي أو البيض المدرج والبطاطس والبازنجان المقلي، يمكنك تحضير هذا الطبق الشهي بكل سهولة والاستمتاع به على الغداء فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل. الكشري الأصفر المقادير اللازمة لعمل الكشري: نصف كيلو من الأرز المصري الأبيض المغسول.

ربع كيلو من العدس الأصفر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

مكعب من مرقة الدجاج الجاهز.

رشة من البصل البودر.

رشة من الثوم البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

بصلة واحدة كبيرة حمراء مقطعة مكعبات. خطوات تحضير الكشري الأصفر: قوي بغسل الأرز جيداً وتصفيته عدة مرات. يتم نقع الأرز في الماء بضع ساعات حتى يكون جاهز عند الاستخدام والطهي. في إناء مناسب الحجم يوضع الزيت. ضعي الزيت على نار متوسطة حتى يسخن. قومي بتقشير البصلة وغسلها ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة أو افرميها. تضاف البصلة إلى الزيت وتنشوح على النار حتى تذبل ويتغير لونها. يضاف مكعب مرقة الدجاج إلى الخليط وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والكمون وقلبي المكونات جيداً حتى تتوزع التتبيلة. قومي بتصفية الأرز من الماء وكذلك العدس. يضاف كلاُ منهما إلى البصل ويقلبان على النار. أضيفي الثوم البودر والبصل البودر وقلبي جيداً. أضيفي الماء الساخن إلى الخليط حتى تغطي الأرز والعدس. غطي الوعاء واتركي الخليط حتى يغلي ويتشرب الأرز الماء ويصبح ناضج. ارفعي الكشري من على النار وضعيه في طبق التقديم ويقدم ساخن. للتقديم يقدم مع البيض المسلوق والمحمر. يمكن قلي بطاطس أصابع أو باذنجان مقلي بالثوم والليمون والكمون. هناك من يجب تناوله مع الطماطم المملحة وهي حبات من الطماطم محشية بالدقة المكونة من الفلفل والثوم والملح والكمون. لتحضير البيض المدحرج قومي بسلق البيض على النار في ماء بالشكل المعتاد. قشري البيض ثم اقليه في الزبدة مع رشة من الملح والفلفل والكركم. عمر شويل - جدة الطريقة الأصلية لعمل الكشري الأصفر مع البيض المقلي "ولا أروع" - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الأصلية لعمل الكشري الأصفر مع البيض المقلي “ولا أروع” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.