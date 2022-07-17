نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي تعملي أحلي شوكولاتة نوتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية في المقال التالي
تبحث العديد من الأمهات وربات المنزل عن طريقة لعمل شوكولاتة النوتيلا المنزلية وذلك لأن الأولاد يحبون كثيراً تلك الشوكولاتة ويشترونها من المحلات بأسعار عالية كما أنها غير صحية وتحتوي على زيوت ضارة، حفاظاً على صحة أولادك قومي بتحضيرها بسهولة في المنزل فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
شوكولاتة النوتيلا المنزلية
لا تقومي بشراء النوتيلا الجاهزة بعد الآن حضريها في المنزل وابهري أولادك بطعمها الرائع واستخدميها في حشو المعجنات وتحضير الحلويات المختلفة أيضاً.
المقادير اللازمة لعمل النوتيلا:
- كوب من اللبن السائل بدرحة رارة الغرفة.
- أربع ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- ربع كوب من من زيت الذرة.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
- خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.
- كوب من السكر الأبيض البودر المطحون الناعم.
- مائة جرام من الشوكولاتة الخام.
- مائة جرام من البندق المحمص.
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة السريعة الذوبان أو النسكافيه.
خطوات تحضير شوكولاتة النوتيلا المنزلية:
- قومي بوضع البندق في صينية مفروشة بورق الزبدة.
- أدخليه الفرن على حرارة عالية حتى يتم تحميصه تماماً.
- أحضري مطحنة التوابل وضعي بها البندق المحمص.
- افرميه جيداً حتى يصبح ناعم.
- قومي بتسخين اللبن السائل على النار حتى يغلي ثم ارفعيه من على النار.
- أضيفي الكاكاو الخام إلى الحليب وقلبي.
- أضيفي الزبدة وقلبي حتى تذوب.
- يضاف البندوق المطحون إلى الخليط وقلبي جيداً.
- يضاف السكر الأبيض ويقلب حتى يذوب تماماً وتتجانس المكونات.
- بعد ان يبرد هذا الخليط تامامً يوضع في الخلاط الكهربائي.
- قومي ببشر الشوكولاته وأذيبيها على حمام ماء ساخن أو في الميركوويف.
- أضيفي الشوكولاتة الذائبة إلى الخاط ثم اخلطي جيداً عدمة مرات.
- أضيفي اللبن البودر والقهوة سريعة الذوبان.
- تخلط المكونات معاً جيداً حتى يصبح الخليط بقوام متجانس.
- أحضري برطمان زجاجي نظيف ومعقم وجاف.
- أفرغي النوتيلا فيه وأحكمي إغلاقه.
- أدخلي البرطمان الثلاجة واتركي الخليط يتماسك حتى تصبح النوتيلا جاهزة.
- يمكنك استخدامها بعد ذلك ما يحلو لك حيث يمكنك عمل ساندوتشات منها أو كريب حلو.
- يمكنك إضافتها إلى حشو البسكوت أو المعجنات الحلوة وأيضاً تزيين التورتات.
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