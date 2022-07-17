جربي تعملي أحلي شوكولاتة نوتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية

تبحث العديد من الأمهات وربات المنزل عن طريقة لعمل شوكولاتة النوتيلا المنزلية وذلك لأن الأولاد يحبون كثيراً تلك الشوكولاتة ويشترونها من المحلات بأسعار عالية كما أنها غير صحية وتحتوي على زيوت ضارة، حفاظاً على صحة أولادك قومي بتحضيرها بسهولة في المنزل فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

شوكولاتة النوتيلا المنزلية

لا تقومي بشراء النوتيلا الجاهزة بعد الآن حضريها في المنزل وابهري أولادك بطعمها الرائع واستخدميها في حشو المعجنات وتحضير الحلويات المختلفة أيضاً.

المقادير اللازمة لعمل النوتيلا:

كوب من اللبن السائل بدرحة رارة الغرفة.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ربع كوب من من زيت الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

كوب من السكر الأبيض البودر المطحون الناعم.

مائة جرام من الشوكولاتة الخام.

مائة جرام من البندق المحمص.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة السريعة الذوبان أو النسكافيه.

خطوات تحضير شوكولاتة النوتيلا المنزلية: