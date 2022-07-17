تمارين لتقوية أعصاب اليد في المنزل

يعاني العديد من الأشخاص من ارتجا اليدين أو آلام وتشجنات باليد ولا يمكنهم الإمساك بها بإحكام لذلك هناك تمارين لتقوية أعصاب اليد يمكن القيام بها في المنزل والمداومة عليها لتساعد على دعم الأعصاب وجلعها أكثر متانة لتتمكن من استخدام يديك بالصورة الطبيعية، تابعوا هذا المقال للتعرفوا على أهم تلك التمرينات المنزلية وكيفية القيام بها.

تمارين لتقوية أعصاب اليد

مع مجموعة من التمارين البسيطة قم بتعزيز قوة اليدين والأعصاب لأداء حركي أفضل

أفكار لتقوية الأعصاب:

تمرين الكرة:

باستخدام كرة من الأسفنج القابلة للضغط عليها يمكنك عمل تمرين بسيط أثناء جلوسك ليساعد على تقوية الأعصاب.

ضع الكرة في راحة يديك ثم اضغط عليها عدة ضغطات متتابعة بسرعة متوسطة.

يجب القبض على الكرة الأصابع والضغط عليها لمدة خمس ثوان ثم إرخاء اليد.

تكرر تلك الخطوة حوالي عشر مرات أو اثنتا عشرة مرة كل يوم.

يتم عمل هذا التمرين لكلا اليدين كل يوم.

يجب على الأقل تكرار التمرين مرتين في الأسبوع مع زيادة العدات كل مرة.

تمرين ثني المعصم:

يساعد هذا التمرين على شد أعصاب اليدين بشكل كبير كما يقلل من الألم الواقع في اليدين.

كل ما عليك فعله هو فرد ذراعك أمامك بشكل أفقي.

يجب توجيه راحة اليد لأسفل بحيث تكون الذراع واليد مفردة تماماً.

باستخدام اليد الأخرى قم بسحب أصابع اليد المفرودة ناحيتك برفق حتى تصنع راحة يدك مع ذراعك زاوية تسعين درجة.

اترك يدك بهذا الوضع لمدة من خمسة عشر إلى ثلاثين ثانية.

يمكنك بعد ذلك عكس اليد وشد الأصابع إلى أسفل وع عمل نفس الخطوات مع الذراع الأخرى.

تمارين منزلية لتقوية أعصاب اليد:

تمرين هز اليد:

يتميز هذا التمرين بأنه سهل للغاية كما أنه مفيد لعلاج آلام ووهن الأعصاب.

يساعدك هذا التمرين على علاج آلام الأعصاب خاصة في الليل.

كل ما عليك فعله هو رفع يديك في الهواء وهزها عدة مرات فهذا يساعد على تقليل الألم.

تمرين قبض اليد: