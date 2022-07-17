نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة من البيت أعملي احلي واروع تشيكن فرايز ماك كما المطاعم في المقال التالي
تعتبر وجبة تشيكن فرايز ماك من ألذ وأشهى الوجبات والأطباق التي تقدم في سلسلة مطاعم ماكدونيلز الشهيرة حيث يزداد الطلب كل يوم على هذا الطبق المميز ويتكون من قطع الدجاج مع البطاطس المقرمشة والمقلية مضاف إليها صوص الجبن الحار واللذيذ، يمكنك بكل سهولة تحضير هذا الطبق في المنزل بدلاً من شرائه من المطاعم فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
تشيكن فرايز ماك
إن كان أولادك يحبون تناول الطعام من المطاعم إذا فاجئيهم بهذا الطبق الشهي والمميز بطعم أفضل من المقدم في المطاعم ولن يحتاجه إلى طلبه من المحلات بعد الآن.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
مقادير الدجاج والتتبيلة:
- قطعتين من صدور الدجاج كبير الحجم مقطع شرائح متوسطة السمك.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- كوب من اللبن الرايب أو الزبادي البلدي.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
مقادير غلاف الدجاج:
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
مقادير البطاطس:
- حبة من البطاطس مقطعة أصابع.
- زيت للقلي.
- رشة من كلاً من الملح والبابريكا وتوابل الدجاج أو البطاطس.
مقاديرصوص الجبن:
- ملعقة من الزبدة الغير مالحة.
- ملعقة من الدقيق الأبيض.
- كوب من اللبن السائل.
- كوب من الجبن الشيدر.
- رشة من الملح والفلفل.
خطوات تحضير تشيكن فرايز ماك:
- قومي بمزج كل مكونات تتبيلة الدجاج في وعاء.
- أضيفي قطع الدجاج وقلبي حتى تتوزع التتبيلة ثم احتفظي بها لليلة كاملة.
- في وعاء يوضع الدقيق وكل توابل الغلاف.
- تغلف قطع الدجاج بالدقيق المتبل وتقلي في زيت غزير.
- يتم قلي البطاطس في الزيت ثم توضع في طبق ويضاف إليها التوابل.
- يوضع فوقها الدجاج المقلي.
- حضري الصوص عن طريق إذابة الزبدة على النار ثم إضافة الدقيق وباقي المكونات.
- بعد أن يصبح القوام مناسب فوق الدجاج ثم يقدم.
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