نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي في حر الصيف أحلي مشروب سموثي الفواكه في المقال التالي

من دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة نحتاج إلى تناول المشروبات الباردة باستمرار ويعد سموثي الفواكه هو الخيار الأمثل حيث يتميز بطعم مميز ونكهة فريدة كما أنه منعش للغاية ويساعد على ترطيب الجسم كما ينسيك حرارة الصيف والجو الحارق، تابعوا هذا المقال لتعرفوا كيفية تحضير هذا المشروب الرائع بأقل التكاليف في المنزل. سموثي الفواكه مشروب سموثي التوت والليمون: تحتاجين إلى: كوبان من التوت الأحمر أو الأسود أو الأزرق الطازج.

كوب من عصير الليمون الفريش.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

أربع أكواب من الماء البارد.

مكعبات من الثلج المجروش. خطوات تحضير المشروب: في الخلاط الكهربائي قطعي حبات التوت وأضيفيها. أضيفي عصير الليمون والسكر والملح. أضيفي الماء واخلطي المكونات معاً جيداً على سرعة عالية. تأكدي من تحضير خليط متجانس بدون أي فواكه غير مفرومة. قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاه. في كل كوب ضعي مكعبين أو ثلاثة من الثلج. يوزع المشروب على أكواب التقديم مع التزيين بقطع الفواكه أو التوت. سموثي الفواكه بالحليب: المقادير اللازمة لعمل المشروب: أربع حبات من الفراولة الطازجة.

ثلث كوب من عصير المانجو أو يمكن استبداله بقطع المانجو الطازجة.

ثلثي كوب من الحليب السائل.

ثلث كوب من التوت الأزرق

ثلث كوب من التوت الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض من نوع جيد.

ثلث كوب من عصير الرمان أو حبات الرمان الحمراء الطازجة. خطوات تحضير السموثي: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به عصير المانجو. أو يمكنك تقطيع حبات المانجو إلى قطع أو مكعبات واستخدامها. يقطع التوت إلى مكعبات أو نصفين ويضاف للخلاط. أضيفي عصير الرمان والحليب السائل. قطع الفراولة إلى شرائح وأضيفيها للخليط. أضيفي العسل ثم ابدأي في خلط كل المكونات معاً بسرعة متوسطة حتى تتجانس. في حالة استخدام الرمان والمانجو فواكه وليس عصير يجب إضافة المزيد من الحليب أو الماء لتعويض السوائل. اخلطي جيداً ثم وزعي العصير على أكواب التقديم. أدخلي السموثي المبرد لمدة ربع ساعة حتى يكون بارد تماماً. أضيفي ثلج إلى الكوب ثم قدميه. عمر شويل - جدة أعملي في حر الصيف أحلي مشروب سموثي الفواكه - ثقفني

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