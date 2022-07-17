نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوفي أحلي طريقة لعمل مشروب فرابتشينو ستاربكس من أشهر المشروبات وأكثرها طلباً في المقال التالي

يعتبر مشروب فرابتشينو ستاربكس من أشهر المشروبات وأكثرها طلباً حيث يذهب العديد من الشباب والرجال والسيدات أيضاً لطلب هذا المشروب تحديداً من مقاهي ستاربكس العالمية الشهيرة ويتميز بطعمه الرائع ونكهته الفريدة، بدلاً من شراء هذا المشروب بمبلغ كبير كل يوم يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بنفس الطعم والجودة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير وخطوات التحضير. فرابتشينو ستاربكس المقادير اللازمة لعمل المشروب: تحتاجين إلى: ملعقتان صغيرتان من من مسحوق القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه.

تسع ملاعق كبيرة من صوص الكراميـل الجاهز.

كوب إلا ربع من من اللبن المكثف المحلى.

مائتي جرام من مكعبات الثلج المجروش.

كوب إلا ربع من الماء

كوب ونصف من اللبن السائل. خطوات تحضير فرابتشينو ستاربكس: أضيفي مسحوق القهوة إلى الماء وقلبي جيداً حتى تذوب القهوة. يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي. أضيفي ست ملاعق من صوص الكراميل الموجود واللبن المكثف وكذلك اللبن السائل العادي. أضيفي الثلح واخلطي المكونات معاً على سرعة متوسطة لمدة دقيقة على الأقل. أحضري أكواب التقديم ووزعي الكراميل على الجدار للتزيين. أضيفي خليط الفرابتشينو بعد إتمام الخلط في الأكواب. يمكن إضافة رشة من الكراميل على الوجه ثم يقدم بارد. طريقة عمل مشروب موكا فارابتشينو: تحتاجين إلى: كوبان من القهوة الباردة الجاهزة بكنهة قوية

نصف كوب من اللبن المكثـف المحلي

نصف ملعقه صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقه كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

ثلاث أكواب من الثلج المجروش.

كمية مناسبة من القشطة المخفوقة أو الكريمة. خطوات تحضير المشروب: ضعي القهوة واللبن المكثف والكاكاو في الخلاط الكهربائي. تخلط المكونات معاص جيداً على سرعة عالية حتى تتجانس. أضيفي الفانيليا واخلطي جيداً. أحضري أكواب التقديم وضعي بها مكعبات الثلج. وزعي المشروب على أكواب التقديم. ضعي الكريمة على الوجه أو القشطة للتزيين بشكل مميز. يمكن إضافة رشة من صوص الشوكولاتة أو مبشور الشوطولاتة على الوجه للتزيين. يقدم المشروب بارد مع أي حلوى مفضلة لديك. يمكنك إضافة بعض السكر أو العسل أثناء الخلط أو يمكنك التحلية بصوص الشوكولاتة أيضاً إن أردت. عمر شويل - جدة شوفي أحلي طريقة لعمل مشروب فرابتشينو ستاربكس من أشهر المشروبات وأكثرها طلباً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوفي أحلي طريقة لعمل مشروب فرابتشينو ستاربكس من أشهر المشروبات وأكثرها طلباً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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