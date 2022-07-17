أطعمة مناسبة لالتهاب الحلق لتقليل الألم

عندما يعاني الفرد من احتفان في الحلق أو أي مشكلة يصعب عليه بلع أنواع كثيرة من الطعام ويبحث عن أطعمة مناسبة لالتهاب الحلق حتى يتمكنوا من تناول الطعام بسهولة دون حدوث أي مشكلة أو زيادة الإصابة والالتهاب، إليكم في هذا المقال مجموعة من المنتجات التي يمكنكم الاعتماد عليها حتى تمام الشفاء فتابعونا.

أطعمة مناسبة لالتهاب الحلق

أكلات سهلة البلع عند احتقان الحلق:

إن كنت تعاني من احتقان في الحلق فعليك بأحد تلك الأكلات:

دقيق الشوفان:

يعد الشوفان ومشتقاته من أفضل الأكلات سهلة البلع والمناسبة في حالة كنت تعاني من احتقان الحلق.

يتميز دقيق الشوفان بأنه بملمس ناعم وطري ويمكن بلعه بسهولة دون أن يسبب ألم.

يمكن إضافة الشوفان إلى الفطور والعديد من الأكلات كما يمكن عمل معجنات ومخبوزات وبسكويت منه.

الشوفان ليس طعام سهل البلع فقط بل يخفف من الالتهاب فهو أيضاً علاج وليس طعام لذيذ فقط.

الشوفان من مصادر الطاقة الجيدة كما أنه غني بالألياف ومفيد للجهاز الهضمي ومعالج للكوليسترول الضار.

الزبادي:

من الخيارات الجيدة التي يمكنك اللجوء عليها في حالة احتقان الحلق هو الزبادي.

الزبادي مرطب فعال كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة.

يساعد تناول الزبادي على رفع المناعة وإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تساعدك على التغلب على المشكلة بسرعة.

تناول الزبادي سهل للغاية فهو لا يحتاج إلى المضغ حتى ويمكن إضافة العديد من النكهات إليه.

تناول الزبادي البلدي وليس المضاف إليه نكهات جاهزة ويفضل عدم استخدام سكر حتى لا يزداد الاحتقان والعدوى بالحلق.

أطعمة مناسبة لالتهاب الحلق على الغداء:

حساء الدجاج:

الشوربات بكل أنواعها مفيدة للغاية لالتهاب الحلق.

تتميز بأنها سهلة البلع كما أنها مشبعة للغاية.

الحساء بأنواعه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

الحساء الساخن يعالج الاحتقان ويخفف من شدة عدوى الحلق البكتيرية أو الفيروسية.

البطاطس المسلوقة: