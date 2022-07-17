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تعاني العديد من السيدات والفتيات من جفاف الشعر وتبحث عن علاج آمن ومضمون لإعطاء الشعر الرطوبة واللمعان والحيوية التي يحتاجها، هناك العديد من الوثفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها ترطيب شعرك دون الحاجة إلى المنتجات باهظة الثمن أو المواد الضارة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي أهم تلك الوصفات. علاج جفاف الشعر زيوت مفيدة لترطيب الشعر: زبدة الشيا: تعد زبدة الشيا من أفضل المواد التي يمكنك ترطيب الشعر بها.

تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والعناصر الغذائية التي تجعل الشعرة متشبعة بالرطوبة وتكسبها طراوة ولمعان.

يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع إضافة الزيت المفضل كل كزيت جوز الهند.

يوضع الخليط على الشعر ويوزع جيداً.

يمكنك عمل حمام زيت بمنشفة مبللة بماء ساخن ثم غسل شعرك للحصول على أفضل نتائج. زيت الجاجوبا: يعد زيت الجاجوبا من الزيوت النباتية القوية التي تعالج هيشان وتقصف وجفاف الشعر.

يمكن إضافة هذا الزيت إلى الوصفات أو استخدامه كمرطب روتيني. زيت خشب الصندل: هذا الزيت من الزيوت الطبيعية أيضاً التي تعالج تلف الشعر.

يمكن خلط ملعقة منه مع ملعقة من زيت الجاجاوبا وزيت جوز الهند واللوز المر ووضعه على الشعر مرتين في الأسبوه وعمل حمام زيت لأفضل نتائج. علاج جفاف الشعر بوصفات مجربة: البيض وزيت الزيتون: يتم خلط ثلاث بيضات مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في وعاء.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وقلبي حتى يذوب.

يطبق الخليط على الشعر بأكمله من الجذور وحتى الأطراف.

قومي بربط شعرك ثم غطيه بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يشطف الشعر بعد ذلك بالماء والبلسم المناسب ويرطب.

تلك الوصفة ترطيب الشعر بشكل كبير وتغذية لاحتوائها على البروتينات المغذية.

تكرر الوصفة مرة في الأسبوع لأفضل نتائج. ماسك الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على فيتامين A و E بالإضافة إلى العديد من الدهون المشبعة.

تحتوي أيضاً على المعادن التي تغذي الشعر وتعالج جميع أنواع التلف.

لتحضي الماسك يتم هرس الأفوكادو مع بيضة واحدة كاملة ثم وضع الخليط على الشعر كاملاً.

يترك الماسك على الشعر لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بالشامبو المناسب ويرطب. عمر شويل - جدة زيوت مفيدة لترطيب الشعر جربي وصفة علاج جفاف الشعر بالوصفات الطبيعية المنزلية - ثقفني

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