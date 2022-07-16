بطعم هش وناعم اصنعي البيتي فور الناعم بطريقة الحلواني وبمكونات اقتصادية وطريقة سهلة وسريعة

من المخبوزات اللذيذة والتي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء هو البيتي فور حيث أنه يتسم بطعم جميل جدا فهو من أنواع المخبوزات المشهورة في على مستوى العالم ومن أكثر الدول التي تشتهر بخبز البيتي فور بطريقة مميزة هي إيطاليا، وعلى الرغم من أن تتوافر أنواع كثيرة من المخبوزات غير البيتي فور إلا أنه قد يتميز وله مكانة مميزة من بين كل هذه الأنواع ويتم عمله بطريقة سريعة، ومن الممكن أن يتم تشكيله بعدة أشكال مختلفة ونقوم بحشوه بالحشوات المختلفة .

طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب

مكونات البيتي فور الناعم بالكوب :

أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوبان كبيران من الزبدة الطرية.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

كمية مناسبة من المربى أو الشوكولاته للحشو.

كمية مناسبة من جوز الهند للتزيين.

طريقة عمل البيتيفور بالكوب :