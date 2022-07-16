معجزة الخميرة البيرة لتبييض البشرة وتسمين الوجه والخدود طبيعياً لوجه ممتلئ وأصغر سناً

البشرة البيضاء تعطى لوجه الفتيات شكل جميل وجذاب لذلك فهى تستخدم خلطة الخميرة البيرة التى تتكون من الخميرة البيرة والنشا والعسل الأبيض وزيت الليمون وعصير الليمون فهذه الوصفة طبيعية لأن كل مكوناتها طبيعية، وهى آمنه على البشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة المختلطة، وتعتبر الخميرة من الفطريات فهى تحتوى على بكتريا نافعة تساعد فى تخمر المعجنات مثل البيتزا والخبز، وتدخل فى الكثير من الإستخدامات فالخميرة البيرة تعتبر أيضا من مستحضرات التجميل لأنها تساعد البشرة الداكنة على التفتيح عشرة درجات، وتساعد على التخلص من الهالات السوداء والإسمرار الموجود حول الفم، وتعمل كمقشر طبيعي للوجه لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة وبالتالي يجددها فيعطي للوجه ملمس ناعم، وتدخل الخميرة البيرة فى خلطة للحصول على شعر ناعم وطبيعي فننصح بعدم إستخدام كريمات التفتيح أو أى منتج مخصص لهذا الغرض فكلها منتجات ليس لها أى تأثير بل بالعكس تؤدي إلى إسمرار البشرة وتعمل على ظهور التصبغات والبقع الداكنة وظهور الحبوب والبثور وخاصة للبشرة الحساسة فهى مكلفة جدا، ومنهم من يذهب إلى مراكز التجميل لتفتيح البشرة بالطرق الحديثة ولكن هذا يكلف الكثير من الأموال، وبعد فترة يسبب الإرهاق والتعب للبشرة فتظهر بشكل غير جيد لذلك ننصح كل الفتيات والسيدات بإستخدام وصفة الخميرة البيرة والتى يسهل تحضيرها فى المنزل وبتكلفة فى متناول الجميع.

تعتبر وصفة الخميرة البيرة من أقوى الوصفات الطبيعية والتي يكون لها القدرة في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ فهذه الوصفة مفيدة جدا لأي بشرة، فهي تجعلنا نتجنب إستخدام مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح لأن هذه الأشياء تضر الوجه وتظهر بها أشياء غير مرغوب فيها نتيجة المواد الكيميائية التي توجد بها لذلك هذه الوصفة تكون أفضل.

مكونات خلطة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة البيرة

إثنين ملعقة صغيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت الليمون

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة من دقيق الأرز

طريقة عمل خلطة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة