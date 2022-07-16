فطائر الزعتر وزيت الزيتون بأسهل طريقة وألذ طعم

فطائر الزعتر وزيت الزيتون من أسهل أنواع المعجنات التي يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة، فدائماً تحرص ربات البيوت على عمل الفطائر والمعجنات بأنواعها لتقديمها كوجبة عشاء خفيفة بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة السريعة التي تكون في بعض الاحيان غير مضمونة المصدر وتسبب بعض المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر الزعتر وزيت الزيتون بمكونات بسيطة.

مكونات فطائر الزعتر وزيت الزيتون



نحتاج لعمل فطائر الزعتر وزيت الزيتون بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الفطائر:

3 أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب من الماء الدافئ.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

لدهن الوجه

زيت زيتون.

زعتر مجفف.

طريقة التحضير

التزمي سيدتي بخطوات طريقة التحضير التالية للحصول على فطائر هشة بطعم مميز: