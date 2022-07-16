فطائر الزعتر وزيت الزيتون بأسهل طريقة وألذ طعم

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فطائر الزعتر وزيت الزيتون من أسهل أنواع المعجنات التي يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة، فدائماً تحرص ربات البيوت على عمل الفطائر والمعجنات بأنواعها لتقديمها كوجبة عشاء خفيفة بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة السريعة التي تكون في بعض الاحيان غير مضمونة المصدر وتسبب بعض المشاكل الصحية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر الزعتر وزيت الزيتون بمكونات بسيطة.
مكونات فطائر الزعتر وزيت الزيتون
نحتاج لعمل فطائر الزعتر وزيت الزيتون بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الفطائر:
- 3 أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
لدهن الوجه
- زيت زيتون.
- زعتر مجفف.
طريقة التحضير
التزمي سيدتي بخطوات طريقة التحضير التالية للحصول على فطائر هشة بطعم مميز:
- أولاً في إناء عميق نضع كوبين من الماء الدافئ وملعقتين من الحليب البودرة وملعقة كبيرة من السكر.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات وملعقة صغيرة من الملح ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم ندهن وجه العجين بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نفرد العجينة على سطح عليه قليل من الدقيق ونقطعها على شكل مربعات متوسطة الحجم أو أي أشكال مفضلة ثم نضعها في صينية مدهونة بالزبدة ونقوم بعمل ثقوب صغيرة فيها بشوكة طعام.
- بعد ذلك تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة قبل الخبز ثم تدهن بزيت الزيتون وتزين بالقليل من الزعتر على الوجه.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد تماماً ثم تقدم مع كوب من الشاي بألف صحة وعافية.
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