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يرغب كثير من البنات في فرد الشعر وتكثيفه حيث أن الشعر الناعم والكثيف هو الذي يتميز به البنات ويوجد كثير من الطرق مختلفة بدون استخدام مواد كيميائية تضر الشعر وتؤدي إلى تلفه وتساقطه وبدل استخدام مصففات الشعر التي تعمل على تقصفه، ويعتبر الكيراتين من أفضل المكونات التي تعمل على فرد الشعر وتكثيفه ويبحث الكثير من البنات والسيدات عن طرق تحضير الكيراتين في المنزل بمكونات طبيعية وبسيطة بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل. مقادير عمل كيراتين تنعيم وتكثيف الشعر بالخميرة باكو من الخميرة الفورية

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

بيضة واحدة متوسطة الحجم طريقة عمل كيراتين تنعيم وتكثيف الشعر بالخميرة أولا نحضر وعاء عميق ونضع به الخميرة الفورية والنشا وخل التفاح والبيض ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض ونتركهم لمدة ربع ساعة.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على الشعر بالتساوي ونضع كيس بلاستيك على الشعر، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ع الأقل.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم جيدا ونقوم بتصفيف الشعر بالمشط.

يفضل استخدام هذا الخليط مرة كل أسبوع. مقادير عمل كيراتين البيض لتنعيم وتكثيف الشعر ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

خمس قطرات من زيت الياسمين واللافندر

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

بيضة واحدة متوسطة الحجم طريقة عمل كيراتين البيض لتنعيم وتكثيف الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به البيض ونقوم بخفقه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليه زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت الياسمين ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على الشعر جيدا بالتساوي من جذوره حتى الأطراف، ثم نبدأ في تصفيف الشعر ونربطه ونقوم بتغليفه جيدا بكيس بلاستيك أو فوطة دافئة.

ثم نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر بالشامبو والبلسم جيدا ويفضل استخدام الماء الفاتر وليس الماء الساخن.

ثم نقوم بتمشيط الشعر باستخدام المشط ونتركه حتى يجف على الطبيعة. عمر شويل - جدة طريقة عمل أقوى كيراتين تنعيم وتكثيف وفرد الشعر بالخميرة - ثقفني

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