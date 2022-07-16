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البسبوسة واحدة من أشهر وأجمل الحلويات الشرقية التي يحبها الكثير، ولكن تجد عدد كبير يعانون من طريقة عملها حيث أنهم لا يستطيعون إعدادها مثل الجاهزة، تعد طريقة الشيف حسن من أشهر الطرق وأنجحها في إعداد البسبوسة، حيث يستخدم الشيف حسن مكونات بسيطة ويقوم بشرح طريقة الإعداد بخطوات بسيطة، ويزداد البحث عنها على الإنترنت خاصا جوجل واليوتيوب، وذلك بعد أن قام الشيف حسن بعملها في برنامجه، مما جعل الكثير يريدون الحصول على الوصفة الأصلية الشيف حسن. مكونات البسبوسة كيلو من دقيق السميد متوسط الحبايه.

كوبان من السمنة

كوبان من الحليب.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتان من العسل الجلوكوز.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوبان من السكر الأبيض. مكونات شربات البسبوسة أربع أكواب من السكر

خمسة أكواب من السكر

ملعقتين من عسل الجلوكوز.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة من الفانيليا. طريقة عمل البسبوسة بطريقه الشيف حسن نتأكد من أن كمية السميد الموجودة خالية من الشوائب.

نضع إناء على النار ونضع كوبان من الحليب مع إضافة كوبان من السكر.

نقوم بالتقليب حتى يذوب السكر ثم نضع كوبان من السمنة.

نقوم بإحضار السميد ونخلط معه البيكنج بودر جدا.

نضيف كوب من جوز الهند ونستمر بالخلط

نقوم بإحضار خليط الحليب والسكر مع السمن ونضيفه إلى السميد.

ثم نضيف عسل الجلوكوز ونقلب حتى يختلط مع باقي المكونات.

نخلط حتى نحصل على خليط متجانس مثل خليط الكيك.

نقوم بصب الخليط في صينية تتناسب مع كمية الخليط.

نضعها في فرن تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نترك البسبوسة في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي.

نضع عليها الشربات ساخن. طريقة عمل شربات البسبوسة نقوم بوضع السكر على النار ثم تقوم بوضع الماء.

نترك الخليط حتى يغلي لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضع عصير ليمونة كامل.

ثم نضع ملعقتين من عسل الجلوكوز.

وبعد الغليان تقوم بوضع نصف ملعقة من الفانيليا.

يكون تسربات ساخن وخفيف عند إضافته على البسبوسة.

نقوم بوضع البسبوسة مرة أخرى في الفرن لمدة خمس دقائق. عمر شويل - جدة تعرفي على اسرار نجاح البسبوسة للشيف حسن بألذ طعم - ثقفني

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