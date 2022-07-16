البسبوسة المرملة بالزبادي بكل سهولة في المنزل بطعم رائع  

بعض الأشخاص يتناولون الحلويات بشكل يومي، ويقومون بعمل الكثير من الحلويات، نوع مختلف في كل يوم، حيث أن الحلويات لها العديد من الفوائد والسكريات بنسبة معتدلة مهمة جدًا و ضرورية لجسم الإنسان، وواحدة من هذه الحلويات اللذيذة البسبوسة المرملة، والتي يدخل في تكوينها الزبادي مما يجعلنا مرملة ولذيذة، كما أن دقيق السميد له فوائد كثيرة للأفراد، ويريد الأشخاص عمل الحلويات التي يتم تحضيرها بدقيق السميد لما به من فوائد، ويكون ذات طعم رائع ومميز عن الحلويات التي يتم تحضيرها بواسطة الدقيق الأبيض، و تبحث النساء عن أفضل طريقة لتحضير البسبوسة المرملة بالزبادي وتكون ناجحة، لأنه بالرغم من سهولة تحضير البسبوسة المرملة إلا أنه ليس من السهل أن تكون بطريقة ناجحة فاليكم المكونات والطريقة بالخطوات المبسطة.

مكونات تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل

أربعة أكواب من دقيق السميد الناعم.

كوب إلا ثلث من السكر الناعم الأبيض.

كوب إلا ثلث من الزبدة البلدي.

كوب إلا ثلاث من الزيت النباتي.

كوبان من الزبادي البلدي.

كوب كامل من جوز الهند الأبيض المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل