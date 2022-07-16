نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المرملة بالزبادي بكل سهولة في المنزل بطعم رائع في المقال التالي
بعض الأشخاص يتناولون الحلويات بشكل يومي، ويقومون بعمل الكثير من الحلويات، نوع مختلف في كل يوم، حيث أن الحلويات لها العديد من الفوائد والسكريات بنسبة معتدلة مهمة جدًا و ضرورية لجسم الإنسان، وواحدة من هذه الحلويات اللذيذة البسبوسة المرملة، والتي يدخل في تكوينها الزبادي مما يجعلنا مرملة ولذيذة، كما أن دقيق السميد له فوائد كثيرة للأفراد، ويريد الأشخاص عمل الحلويات التي يتم تحضيرها بدقيق السميد لما به من فوائد، ويكون ذات طعم رائع ومميز عن الحلويات التي يتم تحضيرها بواسطة الدقيق الأبيض، و تبحث النساء عن أفضل طريقة لتحضير البسبوسة المرملة بالزبادي وتكون ناجحة، لأنه بالرغم من سهولة تحضير البسبوسة المرملة إلا أنه ليس من السهل أن تكون بطريقة ناجحة فاليكم المكونات والطريقة بالخطوات المبسطة.
مكونات تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل
- أربعة أكواب من دقيق السميد الناعم.
- كوب إلا ثلث من السكر الناعم الأبيض.
- كوب إلا ثلث من الزبدة البلدي.
- كوب إلا ثلاث من الزيت النباتي.
- كوبان من الزبادي البلدي.
- كوب كامل من جوز الهند الأبيض المبشور.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل
- في إناء نقوم بوضع الزبدة البلدي حتى تسيح.
- في إناء العجن نقوم بوضع الدقيق بعد نخله، ثم نضع عليه البيكنج بودر والزبدة ونقوم بفرك الدقيق بالزبدة حتى يتشربها بالكامل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند، ثم نقوم بإضافة السكر، ثم نقوم بالتقليب جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي ونعجن المكونات حتى تصبح العجينة لينة.
- نقوم بتحضير الصينية التي نقوم بتسوية البسبوسة بها، من خلال دهنها بالزبدة، أو وضع ورق الزبدة بها.
- نقوم بفرد العجينة جيدًا في الصينية المناسبة، وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن جيدًا.
- بعد تمام التسخين نقوم بوضع العجينة في الفرن حتى تنضج بالكامل، ويصبح لونها ذات اللون البني المحمر.
- نقوم بتحضير القطر، ونقوم بإضافته على البسبوسة بعد خروج الصينية من الفرن، ويرش على جميع البسبوسة، بعد ذلك نقوم بترك البسبوسة حتى تبرد، وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها باردة.
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