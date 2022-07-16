نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسكات لتفتيح البشرة بالطحينة والعسل في المقال التالي

تعاني كثير من البنات والسيدات من مشاكل مختلفة في البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة التي تعمل على إسمرار البشرة وكذلك مشكلة ظهور البقع الداكنة بسبب التعرض للبيئة في الخارج والملوثات وذلك يجعلك تبحثين عن طرق مختلفة ووصفات للتخلص من هذه المشاكل، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل أنواع الوصفات التي يمكن استخدامها في علاج البشرة فهي تعتبر صحية وآمنة لذلك يستخدمها كثير من البنات والسيدات بدلا من شراء كريمات من الخارج تحتوي على مواد كيميائية. مقادير عمل ماسك الطحينة لتفتيح البشرة نصف ملعقة صغيرة من الطحينة

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل كامل الدسم

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم طريقة عمل ماسك الطحينة لتفتيح البشرة نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به الكركم والطحينة واللبن السائل، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ويصبح جاهز للاستخدام.

ثم نبدأ في توزيع على البشرة بالكامل والتساوي، ثم نقوم بتدليكها بخفة وحركات دائرية قليلا حتى نحصل على نتائج أفضل.

بعد ذلك نترك الخليط على البشرة لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ حتى نتخلص من بقايا خليط الكركم، حتى نحصل على بشرة نظيفة ونضرة.

يفضل استخدام هذا الخليط مرة كل أسبوع بإنتظام للحصول على نتائج أسرع في أقل وقت. مقادير عمل ماسك التوت والزبادي لتفتيح البشرة ثلث كوب من التوت الأزرق

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من العسل

ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الأرز طريقة عمل ماسك التوت والزبادي لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به التوت ونقوم بهرسه باستخدام الملعقة جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزبادي والعسل إلى وعاء التوت ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

بعد ذلك نضيف دقيق الأرز إلى باقي المكونات ونخلط باقي المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة بالتساوي ونتركه طوال الليل.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ.

يفضل استخدام هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج. عمر شويل - جدة طريقة عمل ماسكات لتفتيح البشرة بالطحينة والعسل - ثقفني

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