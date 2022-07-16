الثوم والبصل البودر من أساسيات التوابل التي لا يمكن لأي أي أن يستغنى عنها في تحضير جميع أكلاته وخاصاً في المشاوي تعطي لها طعم ونكهه خاصة، فكثير من السيدات تصرف أموال طائلة في شرائهم، وتبحث عن أفضل الماركات الموجودة داخل الهايبر ماركت حيث تتمتع بروائح نفاذه ولكن لا أحد منا يعلم هل التوابل تحضر بنسبه 100٪ توابل خام أم يضاف إليها بعض مكسبات الطعم والرائحه النقاذه.

طريقة عمل الثوم البودر بكميات وفيره تكفى لمدة عام كامل أو أكثر

ولكي تضمنين سلامة صحة جميع توابلك التي تستخدمها دئماً سوف نقدم لكم طريقة تحضرها طازجة بمطبخك بكل سهولة وكيف يمكنك الاحتفاظ بها طوال العام، أستمري على متابعة مطبخ ثقفني وسوف نقدم لكي سيدتي أهم الوصفات التي يمكنك عملها دئماً دون ملل.

طريقة عمل الثوم البودر

المكونات

أثنان كيلو ثوم بالعروض الخضراء.

ملح طعام.

علبه محكمه الغلق.

طريقة التحضير

قشري جميع حبات الثوم ثم أفصلي القشور البيضاء عن العروش الخضراء.

قطع الثوم حلقات رفيعه جداً بالسكين، ثم رصيها بصينيه تيفال غير لاصقه.

أو رصيها بصاج الميكرويف بشرط أن يكون جاف تماماً من الماء.

ضعي الصينية على الرف العلوي للميكرويف ويجب أن يكون مشغل مسبقاً على درجة حرارة 160°.

قلبي الثوم كل خمس دقائق، حتى يحمر من جميع الجوانب، أفرديه على ورق زبده لكي يبرد تماماً.

ضعي كميات بسيطة بالمطحنة وضعي نصف ملعقة كبيرة من الملح، وأطحنيهم جيداً.

كرري ما سبق بنفس الطريقة وأحتفظي به بعلبه محكمه الغلق، ويجيب وضع الملح مع طحن الثوم.

لكي يحفظه لفترات طويله تصل إلى عام وأكثر واحتفظي به بالثلاجة وليس مكان رطب.

ملحوظة مع كل طحن يجب عليكي نخل الثوم بالمصفاه لكي تحصلين على البودر الناعم مثل الجاهز وأعيدي طحن التكتولات من الثوم.

طريقة عمل قشور الثوم والعروش بودر