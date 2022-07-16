نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاكرية الدجاج السورية أكلة لذيذة في أقل من ساعة في المقال التالي

شاكرية الدجاج السورية من الأكلات التي تتمتع بمذاق طيب وسهلة التحضير، وهى أكلة مكونة من اللحم أو الدجاج واللبن المطبوخ، وتقدم في المناسبات والأعياد مع الخبز والأرز، وتتميز هذه الأكلة بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على اللبن الزبادي المطبوخ الغني بالمعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، ويحتوي على البروتين المهم لصحة الجسم، كما أن صدور الدجاج تحتوي أيضاً على نسبة عالية من البروتين، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل شاكرية الدجاج السورية أكلة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة.

مكونات شاكرية الدجاج السورية

يتم تحضير شاكرية الدجاج بمكونات مغذية، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها: اللبن المطبوخ كيلو ونصف من اللبن الزبادي بحراره الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الملح. الدجاج كيلو من صدور الدجاج مقطع مكعبات.

1ملعقة كبيرة من السمن.

2 ورقة غار ( لورا).

3 عود قرنفل أو هيل (حبهان).

1بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة تحضير الشاكرية سهلة ولا تحتاج سوى التحريك المستمر حتى لا يحترق اللبن، وماعليكي سيدتي سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على أكلة بطعم مميز: أولاً في إناء نضع كيلو ونصف من اللبن الزبادي وثلاث ملاعق من كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الملح ونقلب المكونات جيداً على البارد حتى يصبح القوام كريمي بدون تكتلات. ثم نرفع الخليط على نار متوسطة حتى لا يحترق اللبن ونقلب باستمرار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم نطفئ النار. نضع ملعقة كبيرة من السمن وورقتين من الغار وثلاث أعواد من القرنفل أو الهيل في إناء على النار مع إضافة شرائح البصل وملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض وملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً حتى يذبل البصل. ثم نضع مكعبات الدجاج ونقلب على نار عالية لمدة 5 دقائق فقط. ثم نضيف خليط اللبن الزبادي على الدجاج ونقلب جيداً ويترك الدجاج حتى ينضج تماماً على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر. عند تمام النضج نطفئ النار ونضع الشاكرية في طبق التقديم وتقدم مع الأرز والخبز بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة شاكرية الدجاج السورية أكلة لذيذة في أقل من ساعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاكرية الدجاج السورية أكلة لذيذة في أقل من ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.