حلويات جديدة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة تذوب في الفم

حلويات جديدة ، من المعجنات والمخبوزات والحلويات المبتكرة والفاخرة المحببة والمفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها لذيذة وشهية، وهي تحظى بإقبال الجميع، نظرًا لمذاقها المميز، ولشكلها الخرافة، فهي تشبه خلية النحل، لذا يمكنكم تحضيرها في الأعياد والمناسبات، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وفائدتها الصحية أيضًا، نظرًا لأنها غنية بالحليب والزبادي والجوز الهند، وهي أيضًا تمد الجسم بالطاقة، وغنية بعناصر غذائية عديدة كالكالسيوم، والبروتينات والمعادن المختلفة، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات جديدة بطريقة سهلة، وبمذاق رائع لم تجربوها من قبل.

مكونات حلويات جديدة

تتكون حلويات جديدة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

200 مل حليب دافئ.

125 جم زبادي.

100مل زيت نباتي.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

رشة ملح.

13 جم خميرة بيرة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

465 جم دقيق طري.

180 جم جوز هند مبشور.

380 جم حليب محلى مكثف.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات جديدة بخطوات سهلة، وبطريقة سريعة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والزبادي والزيت النباتي والسكر والملح والخميرة البيرة، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الكاكاو ونصف كمية الدقيق ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

ثم نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه جوز الهند والحليب المحلى المكثف، ثم نخلطهم جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نشكل خليط جوز الهند إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نفرد كرة من العجين باليد قليلًا، ثم نضع فوفها كرة من جوز الهند، ثم نغلق كرة العجين بالحشو ونكورها مرة ثانية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر صينية مقاس 24 سم وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الكرات.

ثم نغطي الكرات ونتركهم لمدة 15 دقيقة.