نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تتجاهل تلك الأعراض … 9 أعراض لمشاكل الكبد تعرف أنك مصاب بالكبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان ، وتتمثل وظيفته الأساسية في تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم ، كما أنه مسؤول عن إنتاج البروتينات اللازمة للدم. تجلط.

ولأنه يلعب دورًا مهمًا في جسم الإنسان ، فمن الضروري جدًا الحفاظ عليه وحمايته من المشاكل الصحية الخطيرة مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد أو السرطان المميت.

نظرًا لأن التشخيص المبكر لأمراض الكبد هو أفضل طريقة لإدارتها وإنقاذ المرضى من مضاعفات خطيرة ، فإليك 9 أعراض مبكرة تحذرنا من تلف الكبد ، وفقًا لموقع Bold Sky Health:

1- انتفاخ البطن

يمكن أن يكون انتفاخ البطن من العلامات المبكرة لأمراض ومشاكل الكبد ، حيث يشير هذا التورم أحيانًا إلى حالة تسمى الاستسقاء ، وهو تراكم السوائل في جدار البطن ، مما يشير إلى قصور الكبد وتليف الكبد لاحقًا.

2- كدمات

بمعنى ما ، يلعب الكبد دورًا مهمًا في إنتاج البروتينات اللازمة لتخثر الدم ، لذلك فهو لا يعمل بشكل صحيح مما يجعل المرضى أكثر عرضة للكدمات والنزيف المتكرر.

3- التعب والضعف المستمر

الشعور بالضعف ، والشعور المستمر بالتعب الشديد وعدم القدرة على العمل ، قد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في الكبد بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وتراكم السموم لأن الكبد لا يمكنه أداء وظائفه بكفاءة.

4- الغثيان وفقدان الشهية

يعتبر الغثيان وفقدان الشهية من أولى علامات مرض الكبد. تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والحموضة والقيء من أعراض تلف الكبد أو الالتهاب.

5- اصفرار الجلد والعينين

في عملية التمثيل الغذائي وتدمير الخلايا القديمة ، يتم إنتاج مادة صفراء تسمى البيليروبين ، وإذا كان الكبد سليمًا ، فسيتم التخلص من هذه المادة تلقائيًا ، وفي هذه الحالة يحدث اليرقان مع سؤال آخر. أعراض مثل البول الداكن والغثيان.

6- آلام في البطن

يمكن أن يسبب تليف الكبد ألمًا شديدًا في البطن يبدأ عادةً في الجزء العلوي الأيمن أو أسفل القفص الصدري الأيمن. عادة ما يكون الألم مصحوبًا بخفقان ووخز.