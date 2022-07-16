كريم لبان الذكر الطبيعي السحري بشرتك هتكون مشدودة ومنورة في أيام قليلة

كريم لبان الذكر الطبيعي هو بمثابة سحر للبشرة إذ يعمل على التخلص من كافة البقع الداكنة التي تظهر في الوجه وأيضًا محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه بسبب تقدم العمر أو بسبب الإهدار في استخدام مساحيق التجميل، حيث يعد بمثابة معالج طبيعي لجميع مشاكل البشرة، حيث تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مستحضرات العناية بالبشرة الباهظة والتي تحتوي على مواد كيماوية تعمل على تلف خلايا البشرة، كما يلجأ أيضًا الكثير إلى استخدام البوتكس من أجل إجراء عملية حقن لشد مكان الترهلات الموجودة والتجاعيد التي تظهر في الوجه، لكن بالاعتماد على كريم لبان الذكر الطبيعي سوف تتخلصي من كافة المشاكل التي تقابلك وبدون مصاريف أو تكلفة مرتفعة.

كريم لبان الذكر الطبيعي للبشرة

هذا الكريم يعمل على إصلاح التالف من البشرة حيث يقوم بتفتيح الوجه والتخلص من التصبغات بالإضافة إلى شد الوجه وملئ الخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه والعمل على إعطاء نضارة وشباب للبشرة مهما كان عمرك، بالإضافة إلى أن هذا الكريم سهل جدًا ويمكنك تصنيعه من المنزل بكل سهولة ويسر.

كولاجين لبان الذكر والنشا

ملعقة صغيرة من النشا أو الكورن فلو.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

طريقة تحضير كولاجين البشرة السحري

أولاً يجب أن نقوم بنقع حصا اللبان أو ما يطلق عليه لبان الذكر في كوب الماء لمدة ليلة كاملة أي ما يعادل 12 ساعة. بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر ونأخذ الماء فقط. نحضر وعاء نظيف ونقوم بوضع ماء لبان الذكر والنشا والتقليب جيدًا. ثم نقوم برفع كريم التفتيح الفوري على نار هادئة جدًا. نستمر في التقليب حتى يصبح القوام مثل قوام الكريم. بعد ذلك نتقوم بتعبئته في علبة نظيفة والاحتفاظ به في الثلاجة.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر

يمكنك تطبيق الكريم يوميًا على بشرة نظيفة ويفضل عدم غسل البشرة بالصابون العادي لأنه يعمل على جفاف البشرة ويمكن استخدام غسول طبي حسب نوع بشرتك، ثم تجفيف البشرة جيدًا والعمل على فرد طبقة خفيفة من كريم لبان الذكر والنشا حتى تجف تمامًا ثم نغسل الوجه يمكنك استخدامه مرة في الصباح ومرة في المساء على مدار أسبوع كامل.