بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو لجعل الشعر لونه بني، سريعا مع تتغير الحالة النفسية للنساء بسبب الكثير من المشاكل والظروف التي تمر بها بصفة مستمرة، ومن الممكن أن تكون هذه المشاكل اجتماعية خاصة بالأسرة والأولاد وغيرها من المشاكل التي لا حصر لها، ومن الممكن أن تكون مشاكل داخلية خاصة بها فقط، بغض النظر عن أسباب المشاكل ولكن تجد النساء أن التغيير في لون شعرها باستخدام الصبغات هو الحل الوحيد الذي يغير من نفسيتها، وتجعل أفضل بالكثير، ولكن تقوم بتضيع الكثير من الوقت في الذهاب إلى الكوافير لعمل الصبغة، بالإضافة إلى دفع المبالغ الباهظة في ذلك، ولكن نحن نقول لكل ست بيت تريد تغير لون شعرها إلى اللون البني، نحن سوف نقدم لكم وصفة رائعة باستخدام مكونات طبيعية للوصول إلى درجة اللون المطلوبة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغة الشعر باللون البني باستخدام القهوة والكاكاو

لا يوجد أفضل من القهوة والكاكاو في تحويل لون أي درجة لون إلى اللون البني، ونحن نلاحظ أن هذه الدرجة انتشرت بشكل كبير بين النساء لأن هذه الدرجة تناسب جميع درجات لون البشرة، علاوة على ذلك أنها تناسب جميع الأعمار، ودائما نشعر بأنه ترند ولا يبطل ولا يصبح قديم إطلاقا، ونحن دائما نعمل على راحة ست البيت ونريد أن نوفر الوقت والمال في الذهاب وشراء الصبغات المكلفة، علاوة على ذلك أن الصبغات الجاهزة تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، ولذلك نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير صبغة القهوة والكاكاو في البيت بدون أي مجهود:

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من خل التفاح.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الصبغة واستخدامها