نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبان الذكر والنشا معجزة ربانية هتغير بشرتك 360 درجة مش هتستغني عنه ابدا في المقال التالي
لبان الذكر والنشا من المواد الطبيعية الفعالة والقادرة على تغيير البشرة 360 درجة، وذلك بفضل العناصر والمواد الطبيعية التي يحتويان عليها حيث إن لبان الذكر من المواد الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بسرعة والتخلص الفوري من أي تجاعيد سواء تجاعيد قديمة أو جديدة وله القدرة على إخفاء الخطوط الرفيعة التي تظهر في الوجه بسبب التقدم في العمر فضلاً عن أنه يعمل على إزالة تصبغات الوجه الناتجة عن التعرض للشمس أو استخدام مستحضرات التجميل بكثرة.
كريم لبان الذكر والنشا الطبيعي
يمكنك الآن معالجة ما تلف في بشرتك من خلال اعتمادك على كريم واحد فقط من شأنه أن يقوم بإصلاح بشرتك وإعادة الحياة إليها مرة أخرى وابتعدي بقدر الإمكان عن أي كريمات أو ماسكات بشرة غير طبيعية لأنها تحتوي على مواد كيماوية تعمل على تلف خلايا البشرة على المدى البعيد.
طريقة عمل كريم لبان الذكر في المنزل
يمكنك الآن وبكل سهولة الحصول على بشرة نضرة وشابة ومشرقة من خلال مكونات بسيطة فقط وغير مكلفة حيث إننا سوف نحتاج إلى المكونات الآتية:
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر ومتوفر لدى العطار.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
طريقة عمل كولاجين لبان الذكر للوجه
- أولاً قومي بنقع لبان الذكر في كوب الماء لمدة 12 ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر وأخذ الماء فقط.
- سوف نلاحظ أن لون الماء تغير وأصبح لونه مثل الحليب.
- نقوم بإضافة النشا إلى ماء لبان الذكر والتقليب حتى يختفي النشا تمامًا.
- ثم نقوم برفع كريم لبان الذكر والنشا على نار هادئة جدًا.
- نستمر في التقليب حتى نحصل على قوامي كريمي.
- نقوم بإضافة ماء الورد وزيت جوز الهند ونخلط المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- بعد ذلك نحضر علبة نظيفة ومعقمة.
- ثم نضع بها كولاجين النشا السحري ونحتفظ بها في الثلاجة.
- مدة صلاحيتها أسبوعين.
- استخدمي كريم لبان الذكر والنشا يوميًا على بشرة نظيفة.
- استخدميه مرتين مرة في الصباح وأخرى في المساء.
- افردي الكريم على الوجه والرقبة واتركيه يجف تمامًا ثم قومي بغسله بالماء وترطيب البشرة.
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