لبان الذكر والنشا معجزة ربانية هتغير بشرتك 360 درجة مش هتستغني عنه ابدا

لبان الذكر والنشا من المواد الطبيعية الفعالة والقادرة على تغيير البشرة 360 درجة، وذلك بفضل العناصر والمواد الطبيعية التي يحتويان عليها حيث إن لبان الذكر من المواد الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بسرعة والتخلص الفوري من أي تجاعيد سواء تجاعيد قديمة أو جديدة وله القدرة على إخفاء الخطوط الرفيعة التي تظهر في الوجه بسبب التقدم في العمر فضلاً عن أنه يعمل على إزالة تصبغات الوجه الناتجة عن التعرض للشمس أو استخدام مستحضرات التجميل بكثرة.

كريم لبان الذكر والنشا الطبيعي

يمكنك الآن معالجة ما تلف في بشرتك من خلال اعتمادك على كريم واحد فقط من شأنه أن يقوم بإصلاح بشرتك وإعادة الحياة إليها مرة أخرى وابتعدي بقدر الإمكان عن أي كريمات أو ماسكات بشرة غير طبيعية لأنها تحتوي على مواد كيماوية تعمل على تلف خلايا البشرة على المدى البعيد.

طريقة عمل كريم لبان الذكر في المنزل

يمكنك الآن وبكل سهولة الحصول على بشرة نضرة وشابة ومشرقة من خلال مكونات بسيطة فقط وغير مكلفة حيث إننا سوف نحتاج إلى المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر ومتوفر لدى العطار.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة عمل كولاجين لبان الذكر للوجه