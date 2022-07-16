اشهى طبق فول مدمس مصنوع يدوياً بخطوات سهلة ومذاق جميل

يعتبر الفول من مشتقات البقوليات مثل الفاصوليا واللوبياء فإنه وجبة شعبية مصريه قديمه يقبل عليها الكثيرون على وجبة الإفطار صحية متكاملة غنيه يقدم بجوارها بعض الخضروات الصحية المفيدة مثل الجرجير والبصل الأخضر والسلطات المعروفة وتشكيله من المخللات، فهى اشهر وجبة إفطار يلتف حولها جميع العائله فى الصباح، لإمداد هم العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المختلفة، فكل 5 ملاعق من الفول المدمس يحتوى على 250 سعره حراريه، فإنه يساعد على انقاص الوزن الزائد اثناء فتره الرجيم الصحى، ويقاوم الشعور بالاجهاد والتوتر، مفيد جدا لصحة القلب والشرايين، فهو يحمى من الأنيميا وفقر الدم ويحسن المناعة ويحافظ على نسبة تدفق الدم داخل الجسم، يعالج الإسهال، فهو يذيد النمو ويبنى العضلات، فإنه أهم أنواع البقوليات الصحية التى بحاجة إليها الجسم لمواصلة يومه وحصوله على النشاط البدني والشعور بالشبع لفترة طويلة، ايضا يعتبر وجبة رسميه تقدم على المائدة الرمضانية في السحور، لأنه أكثر الأطعمة المفيدة للمعده، كما أنها تقدم بعدة طرق واطعمه مختلفة تفتح النفس لتناوله والاستمتاع بطعمه والقيمة الغذائية المتواجدة به، فهو يقدم عادة بالزيت والطحينه والفلفل الحار، والليمون، ايضا ممكن أضافه بعض الخضروات مثل الطماطم والفلفل الاخضر، وفى بعض المطاعم المختصه لتقديم الفول ابتكروا طرق أخرى بإضافة بعض الجبن واللحوم، فإنه متعدد الفوائد والفيتامينات الضرورية، لذلك نقدم لكم الطريقة والمكونات المظبوطه لإعداد الفول المدمس بطعم لذيذ ومذاق طيب ولون أبيض .

طريقه عمل الفول المدمس

المكونات المطلوبة لإعداد الفول المدمس;

نصف كيلو فول منقوع فالماء ليله كامله

ربع كوب من العدس الاصفر

1 عدد طماطم مبشور

2 ملعقه كبيره من عصير الليمون

جزر مبشور واحده فقط

حبه طماطم صغيره

بصله متوسطه شرائح

ملعقه من البيكنج بودر

نصف ملعقه كمون

طريقه تجهيز الفول المدمس

أولا نقوم بتصفية الفول من ماء النقع، ثم نضعه فى دماسة الفول المختصة لتجهيز الفول، ثم نضيف إليه الماء المغلى حتى يغطى تماماً، ثم نقوم بإضافة الطماطم والعدس والبصل والكمون والليمون والبيكنج بودر، والجزر والطماطم المبشور، يترك على نار هادئة لمدة 5 سعات متواصله، حتى ينضج تماماً ثم ناخذ كميه منه فى طبق و نضيف الزيت الحار وملح وكمون وطحينه، حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا على المائدة كوجبة افطار صحيه لها طعم متميز .