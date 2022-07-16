نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الحليب لوجه مثل الحليب تعرفي على طريقة عمل ماسك الحليب الرهيب لتبييض الوجه من اول استعمال في المقال التالي
توجد أشياء كثيرة جدا تعمل على تبييض الوجه فمن المعروف أن الفتاة أو المرأة تهتم وتعتني بجمال البشرة فهذا الإهتمام يشغل بالها ودائما تستخدم الأشياء التي تجعل الوجه جذاب وملفت لأنظار الآخرين، فعندما تظهر مشاكل على البشرة فقد تشعر الفتاة بالإنزعاج وتريد أن تتخلص منها بشكل سريع ومن الممكن أن توجد مشكلات كثيرة على البشرة ومن ضمن هذه المشكلات هي مشكلة الحبوب أو حب الشباب، وكذلك ممكن أن توجد مشكلة المسام الواسعة أو الهالات السوداء أو الرؤوس السوداء وأيضا مشكلة التصبغات والبقع الداكنة والبثور وإسمرار الوجه وغير ذلك توجد مشكلة خلايا الجلد الميتة وغيرهم، حيث أن كل هذه المشاكل مزعجة جدا وتجعل الفتاة تشعر بالخجل وتريد أن تقضي عليها تماما لأن كلا منهم يرغبون في علاج كل المشاكل والتخلص منهم لكي يتمتعون ببشرة نقية وتكون صافية وبيضاء، وهذا يتم الحصول عليه من خلال إستعمال خلطات طبيعية أو ماسكات طبيعية والماسك القوي الذي يساعد على ذلك هو ماسك الحليب .
فهو يتميز بأن نتيجته تظهر من أول إستخدام ومفيدة جدا بالنسبة لأي نوع من أنواع البشرة وهي تعطينا النتيجة المرغوب فيها،حيث أن هذا الماسك يساعد بشكل كبير على تبييض الوجه ويعالج كل المشاكل المتعلقة بالبشرة وذلك لأن ماسك الحليب يتكون من عدة مكونات طبيعية، فالمكونات التي يتكون منها هذا الماسك بسيطة وتوجد في أي منزل وسهل التحضير وسريع المفعول
ماسك الحليب لتبيييض الوجه من اول استعمال
مكونات ماسك الحليب لتبييض الوجه:
ماسك اللبن لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل ماسك الحليب لتبييض البشرة:
ماسك النشا لتبييض البشرة
- قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.
- ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم تقليبهم مع بعض لكي نحصل على خليط متجانس وناعم.
- وقومي بوضع هذا الماسك على الوجه ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويكرر هذا الماسك مرتين في الإسبوع.
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