بيتزا الطاسة بدون تخمير بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ أحلى من المطاعم

بيتزا الطاسة بدون تخمير ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع البيتزا التي يتم صنعها، فهي لا تحتاج مجهود ولا تخمير ولا وقت لتحضيرها، وغير مكلفة أيضًا، لذا تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم بدلًا من شرائها جاهزة من المطاعم بتكلفة باهظة، بالإضافة إلى عدم جودتها، كما أنها من أنواع البيتزا المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار أيضًا، حيث نالت على إعجاب الجميع، فهي تتميز بمذاق خاص ومميز لا يوصف، وبشكل جذاب أيضًا، كما تتميز بقيمتها الغذائية، كما يمكنكم حشوها بأية حشوة تفضلونها، كما يمكنكم تجربة بيتزا رول وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون تخمير بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم.

مكونات بيتزا الطاسة بدون تخمير

تتكون بيتزا الطاسة بدون تخمير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الدقيق أو أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق.

مقادير الصلصة

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مبشور.

ملعقة كبيرة من الماء.

زعتر.

فلفل أسود.

بابريكا

مكونات الحشوة

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة).

سجق مقطع قطع صغيرة.

فلفل أحمر مفروم ناعم.

فلفل أخضر مفروم ناعم.

شرائح زيتون أسود أو أخضر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي في المنزل بدلًا من شرائه جاهز).

ذرة معلبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون تخمير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة لذيذة وشهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والزبادي والسكر والملح والبيكنج بودر وزيت الزيتون، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف نصف كمية الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الدقيق المتبقي بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق ونحصل على عجينة طرية ولا تلتصق باليد.

بعد ذلك نلم العجينة باليد ونكورها.

ثم نحضر طاسة وندهنها بزيت الزيتون، ثم نفرد فيها العجينة إلى فطيرة.

ثم نقوم بعمل ثقوب في الفطيرة بالشوكة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه معجون الفلفل الحار والماء وزيت الزيتون والفلفل الأسود والثوم المبشور والزعتر، ثم نقلب جيدًا حتى تتجانس الصلصة.

ثم ندهن بها البيتزا.

ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة، ثم الفلفل الأخضر، ثم الذرة، ثم حلقات الزيتون، ثم الفلفل الأحمر، ثم السجق، وأخيرًا جبنة موزاريلا مبشورة.