حضري بسهولة رول اللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بطعم لذيذ

رول اللحمة المفرومة ، يعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر حيث يمكن عمله باللحمة أو الفراخ وغيرها من اللحوم، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعمله لأبنائها في المنزل بكل سهولة، ويمكن تقديمه على مائدة الغداء بجانب طبق الارز والخبز والمقبلات، ويعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، ويعتبر من الوجبات الرئيسية اللذيذة والرائعة التي يفضلها الكثير، حيث أنه يمكن عملها بالبيض اولا حسب الرغبة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير رول اللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل رول اللحمة المفرومة

يحتوي رول اللحمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

كوب من البقسماط المطحون.

مقدار كوب من عصير الطماطم.

حبة بصل متوسطة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

بيضة كبيرة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الريحان.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها لعمل رول اللحمة المفرومة اللذيذ وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به البيضة، ونخفق جيداً ثم نضيف بعد ذلك عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف اللحمة والبقسماط والزعتر والريحان والكزبرة المفرومة والبصل المفروم ونقلب المكونات معاً جيداً. بعد ذلك نترك الخليط السابق لمدة ربع ساعة أو أقل حتي تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نضيف اللحمة ونعجنها مع المكونات جيداً. ثم تحضير صينية ذات شكل أسطوانة وندهنها بالزيت أو نغلفها بورق الفويل المدهون بالزيت. نقوم بوضع اللحمة في نصف الصينية ونشكلها باليد على شكل أسطوانة مع تسوية سطح اللحمة جيداً حتي لا تتفكك. نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ساعة على الأقل حتي تستوي جيداً. ثم نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طبق التقديم، نتركها تبرد قليلاً ونقطعها شرائح وتقدم بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية الموجودة باللحمة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.