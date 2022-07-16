لن تصدقي جمال شفايفك الوردية.. معلقة نشا واحدة فقط اصنعي أرق روج طبيعي مرطب للشفاه

تحلم كافة الفتيات أن تحصل على شفاه باللون الوردي وبشكل طبيعي، لذا سوف نتعرف اليوم على خطوات صنع روج طبيعي ومرطب للشفاه أيضا بمكونات بسيطة، بدلا من شرائها بأسعار باهظة، كما أن هذا المرطب المصنوع منزليا يحتوي على مواد مغذية بجانب عنصر الترطيب، ويوجد به مكون سري يجعل الشفاه تحصل على اللون الأحمر ويدوم لعدة ساعات دون الاستعانة بالمواد الصناعية، وللتعرف أكثر على تلك الوصفة المبهرة تابعي مقال اليوم.

أجمل روج طبيعي مرطب للشفاه

يميز وصفة اليوم غير أنها طبيعية أنها مغذية للشفاه، حيث أنك سوف تحصلين بالفعل على أجمل روج طبيعي مغذي ومرطب للشفاه، وسوف نعرض اليوم وصفتين لكي تناسب كافة الأذواق، منها التي تعد على النار، ومنها ما يعد على البارد.

وصفة روج طبيعي بالنشا

المكونات:

زبدة الشيا.

نشا.

إناء صغير لوضع المرطب.

زيت نعناع.

لون طبيعي، أو عكر فاسي.

فازلين.

طريقة التحضير:

نعمل على إذابة زبدة الشيا مع الفازلين على النار، ثم نضع النشا.

نغلق النار، ثم نضع زيت النعناع، ثم اللون ونقلب.

نضع كمية اللون حسب الرغبة.

طريقة عمل مرطب للشفاه طبيعي

المكونات:

فازلين.

جلسرين.

كبسولات فيتامين هـ.

دم غزال أو لون طبيعي حسب الرغبة.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نحضر إناء التحضير ونضع ملعقتين من الفازلين، ثم نخلط معهم زيت جوز هند الدافئ قليلا.

ولسهولة تحضير الخليط السابق، من الممكن أن نضعه لثواني فقط في الميكرويف.

ثم نضع خمس نقاط من الجلسرين.

وبعدها نضع القليل من دم الغزال.

ونقلب جيدا.

من الأفضل تحضير كمية صغيرة من أي مرطب طبيعي، نظرا لأن صلاحيته لا تتعدي 30 يوم.

أفضل مقشر على الإطلاق للحصوول على شفاه وردية

يعد هذا المقشر من أسهل المقشرات للشفاه على الإطلاق وأسهلها تحضيرا، حيث نقوم بتحضيره كالتالي: