طريقة تحضير الكريب الأصلي بأكثر من طريقة حلو ومالح بأسهل الخطوات

طريقة تحضير الكريب الأصلي، واحدة من أشهر وجبات المطبخ الفرنسي العريق، وهي شبيهة بطريقة عمل البان كيك، سواء في رقة العجينة أو حتى في كيفية التحضير، ويتم تقديم الكريب كوجبة أساسية للإفطار أو الغداء، ويحبها الأطفال والكبار كثيرًا، وهي تناسب يومًا مزدحمًا بالأعمال المنزلية، حيث يمكنك تحضير عجيبة الكريب الهشة، وإضافة ما تشائين إليها، وهو ما يجعل أكثر من طريقة في التحضير مثل؛ طريقة عمل كريب نوتيلا، أو طريقة عمل الكريب حلو، أو طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة، كما يمكنك عمل طريقة كريب سهلة، على طريقة عمل الكريب منال العالم، أو اللجوء إلى طريقة عمل الكريب في الخلاط، وإذا كان لديك من لا يحب البيض في مكونهات الطعام، فيمكنك اتباع طريقة عمل الكريب بدون بيض، وكذلك عمل كريب بالحليب، وكلها طرق متنوعة تجيب عن تساؤل كيف يتم تحضير الكريب؟ وما هي مكونات عجينة الكريب؟ وكيف يتم تحضير الكريب الحلو؟

طريقة عمل كريب نوتيلا

نصف كاس من الطحين المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة بيضة واحدة.

نصف كاس حليب سائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من شيكولاتة النوتيلا. ويمكنك اتباع طريقة عمل النوتيلا في المنزل.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به الزبدة مع البيضة والحليب والفانيليا. واخفقي كل المكونات حتى تمام التجانس. وبعد ذلك أضيفي إليها الطحين مع السكر والملح واخفقيهم معا حتى تحصلين على عجينة سائلة. وبعدها أحضري مقلاة وادهنيها بالزبدة واتركيها على نار هادئة حتى تسخن. وعقب ذلك ضعي كمية من عجينة الكريب السائلة في المقلاة. وبعد أن يحمر الجانب السفلي، قومي بنقل الكريب على الجانب الآخر لينضج العجين. وأخيرًا ادهني الكريب بعد أن يبرد بالنوتيلا السائلة، وبعدها انثري عليها السكر البودر.

طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة

كوب واحد من الطحين.

حبتان بيض.

كوب واحد من الحليب السائل.

كمية من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كاس من آيس كريم الفانيليا.

مجموعة فواكه مشكلة.

نصف كيلو كريمة حلوى مخفوقة.

كمية من صوص الكراميل.

نصف كاس من صوص الشيكولاتة.

كمية من المكسرات المجروشة.

كيفية وطريقة تحضير الكريب الأصلي

أحضري وعاء عميق واخلطي فيه الحليب مع الفانيليا والبيض جيدا. وبعد ذلك أضيفي الطحين والكاكاو واستمري في تحريكهم حتى تحصلين على مزيج سائل. وعقب ذلك أحضري مقلاة وسخنيها على نار هادئة. وبعدها ضعي عجينة الكريب السائلة. وذلك حتى يحمر وجهها ثم انقليها على الوجه الآخر. وأخيرًا قومي بحشو الكريب بصوص الشيكولاتة مع الكريمة والمكسرات والفواكه وصوص الكراميل. وتلك هي أسهل طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية، كما يمكنك تجربة طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم.

طريقة عمل الكريب منال العالم

كوب من الطحين الأبيض.

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة.

حبتان بيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات التحضير