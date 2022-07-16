نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي ماسكات القهوة لتفتيح البشرة بشكل آمن وطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسكات القهوة لتفتيح البشرة هذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات، وذلك لأن الماسكات الطبيعية لا تضر البشرة وخاصة الماسكات التي تحتوي على القهوة للتفتيح الطبيعي، وذلك على عكس منتجات التفتيح الجاهزة التي تترك أثر سلبي على البشرة مع كثرة الاستخدام، ومن الأضرار التي تتسبب بها هذه المنتجات تعرض البشرة للحبوب والبثور واحمرار البشرة وجفافها وغيرها من الأضرار، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة.

وصفات طبيعية بالقهوة لتفتيح البشرة

الفتيات والسيدات التي يتعرضن لأشعة الشمس لفترات طويلة؛ فهذا يسبب لهم اسمرار البشرة في هذه الحالة يمكنك استخدام القهوة، وذلك حتى يتم التخلص من هذا الاسمرار بشكل طبيعي، وذلك من خلال مزج كمية من القهوة مع كمية من اللبن الحليب ويقلب جيدا حتى نحصل على خليط متماسك، ثم يتم وضعه على البشرة لمدة عشرة دقائق مع التدليك جيدا لمدة دقيقتين ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد

ماسكات القهوة لتفتيح البشرة

الكثير منا يتناول القهوة في الصباح وأحيانا في المساء مع التخلص من بقايا القهوة، وذلك دون العلم أن لهذه البقايا فوائد ليس لنا علم بها، ولكن توجد بعض الدراسات التي أوضحت أن القهوة لها دور فعال في تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وإزالة آثار الحبوب والبثور وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم والعينين وغيرها من الفوائد الكثيرة.

كما يمكنك استخدام بعض المكونات التي تضاف إلى القهوة، وذلك حتى تعمل على تعزيز الفوائد للبشرة مع مراعاة اختلاف نوع البشرة عند استخدام أي مكون منهم، والآن من خلال الفقرة القادمة نستعرض لكم بعض الماسكات.

وصفة القهوة للبشرة الدهنية

ماسك القهوة الذي يتناسب مع البشرة الدهنية ويتم عمله من خلال الآتي:

البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة تعرضا للأتربة والأوساخ.

لهذا النوع من البشرة يجب مزج كمية مناسبة من القهوة، وذلك مع نفس الكمية من اللبن الحليب البودرة وتقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم يطبق الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف تماما.

تغسل البشرة جيدا بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة القهوة للهالات السوداء

الهالات السوداء من أكثر الأشياء المزعجة للمراة؛ حيث أنها تسبب الحرج الشديد وتظهر هذه الهالات نتيجة السهر لفترات طويلة، ولذلك يتم استخدام القهوة التي من أهم فوائده تفتيح الهالات السوداء، والطريقة كالتالي:

يتم إحضار وعاء ونضع به كل من ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وأيضًا نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

تخلط المكونات جيدا حتى يصبح خليط لين مائل للسيولة.

يتم بعدها وضع الخليط حول الغين ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

تغسل المنطقة المراد تفتيحها بالماء البارد.

ماسك القهوة والعسل لتفتيح البشرة

يحتوي العسل على فوائده كثيرة تفيد البشرة، وهذا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما يمكنك أيضًا الاستفادة من هذا بعد وضعه مع القهوة، وذلك بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من القهوة، ويطبق الخليط على البشرة ثم نتركه على البشرة لمدة عشرون دقيقة، وللحصول على أفضل النتائج تكرر مرة كل أسبوع.