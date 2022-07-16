أقوى وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير ويصبح يشكل مثالي

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عمر شويل - جدة وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه حيث أن الكثير من الفتيات ممن يهتم بالبحث حول هذا العنوان، وذلك لأن الشعر المجعد والخشن من الأشياء المزعجة لأي فتاة، وتلجأ الكثير من الفتيات لشراء بعض المنتجات التي تعمل على فرد الشعر، ولكن هذا يتم بشكل مؤقت مما يؤثر كثرة استخدام هذه المنتجات على بصيلات الشعر وفروة الرأس مع الاستخدام المستمر على المدى البعيد، والبعض الآخر يسعى لاستخدام الوصفات الطبيعية التي تفيد الشعر وتغذيه، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم أفضل الوصفات لتنعيم الشعر وفرده طبيعيا.

وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه

نساء الهند هم من يتمتعون بشعر صحي ولامع مما يلفت إليهم الأنظار من قبل الفتيات الذين يعانون من الشعر المجعد، لذلك نتعرف معكم على خلطة هندية تعمل على إطالة الشعر وتنعيمه، وهي عبارة عن الآتي:

عصير ليمونه.

4 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في وعاء ثم يتم تقليبهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

يغسل الشعر جيدا قبل وضع الخلطة على الشعر.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتشرب الشعر الوصفة.

ثم يغسل الشعر ويشطف بالماء الفاتر جيدا.

وصفة جوز الهند لتنعيم الشعر

تستخدم هذه الوصفة جيدا حتى يتم تطبيق الوصفة بنجاح، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من التالي:

2 كوب من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من عسل النحل الخام.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بكل سهولة، وهى كالآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من زيت جوز الهند وعصير الليمون والعسل وماء الورد، ويتم تقليبهم جيدا حتى يتجانس جيدا.

نبدأ في تطبيق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ونتركه لمدة ربع ساعة على الشعر.

نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر وتركه حتى يجف.

وصفة الشيكاكاي والأملا لتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق من الشيكاكاي بودر.

خمسة ملاعق من مسحوق الأملا.

خمسة ملاعق من الماء.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط وذلك في وعاء عميق.

يطبق الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

يشطف الشعر جيدا ونتركه حتى يجف.

صفار البيض لزيادة طول الشعر

يعتبر صفار البيض من الوصفات الفعالة لزيادة طول الشعر، وقد يتم استخدامه بكل سهولة من خلال الآتي: