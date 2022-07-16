خليط سحري بالنشا وبانثينول لشد وتبييض البشرة.. بشرتك هترجع شباب تاني

كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات، يعد كريم البانثينول من أقوى الكريمات التي لها فعالية كبيرة فى تفتيح وترطيب البشرة نظراً لأنه يتكون من مواد طبيعية تماما، لذلك يعد من الدهانات التي يتم استخدامها بأمان ولا يسبب ضرر إطلاقا على البشرة بجميع أنواعها، كما يساعد فى علاج التهابات الجلد وتهدئتها سريعا والتخلص من التصبغات وأثار حروق الشمس، لذلك يمكنك عمل وصفة هائلة من كريم البانثينول والنشا تساعدك فى الحصول على نتائج سريعة فى تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات حيث أن مكون النشا أيضا له خصائص فعالة جدا فى التبييض الفوري، فتعرفي معنا على طريقة عمل تلك الوصفة السحرية التي ستجعلك ملكة جمال فى خلال أيام معدودة ووجه مثل القمر.

كريم بانثينول والنشا للتفتييح

المكونات:

ملعقتين من النشا.

ملعقة من كريم بانثينول.

نصف ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

احضري وعاء اخلطي به جميع المكونات وقومى بمزجها جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

يفضل أن يتم وضع الكريم على بشرة نظيفة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام تلك الكريم ليلا بشكل يومي حتى تمتصه البشرة ويتم غسله فى الصباح الباكر.

استخدامات كريم بانثينول للبشرة

عند التعرف على فوائد واستخدامات كريم بانثينول فإنك لم تعد تستغنى عنه مرة أخرى، حيث أنه يتكون من العديد من الفيتامينات والمواد الطبيعية التي يتم استخراجها من النباتات مما يعطى البشرة نضارة وترطيب غير عادى، كما أنه مناسبا جدا للبشرة الدهنية التي تفرز الكثير من الدهون فى المسام ويسبب تراكمها ظهور الحبوب والرؤوس السوداء وغيرها، حيث يعمل كريم بانثينول على التخلص من الدهون الزائدة فى البشرة وتنظيم عملية إفرازها، إلى جانب العديد من الفوائد التي نذكرها فى الآتي:

علاج الالتهابات الجلدية والحروق وتخفيف الآلام.

علاج جفاف الجلد والتخلص من التشققات.

تفتييح وترطيب البشرة وجعلها مثل الأطفال.

المساعدة على التئام الجروح سريعا.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة لمعانه.

يساعد على تقوية الأظافر وحمايتها من التقصف.

يمكن استخدامه كواقي شمس لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة

يعد خليط جونسون والنشا من الخلطات الأكثر فاعلية فى تبييض وتفتيح البشرة بسرعة كبيرة، حيث يمكنك ملاحظة الفرق من اليوم الثالث للاستخدام، ويكون عبر الخطوات التالية: