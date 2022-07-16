نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص العجيب من الصيدلية.. تطويل الشعر بسرعه البرق ووقف التساقط وانبات الفراغات في 7 ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرص العجيب من الصيدلية.. تطويل الشعر بسرعه البرق وصفات طبيعية لتطويل الشعر وإنبات فراغات الرأس، مشكلة الصلع أو وجود فراغات في الشعر هي مشكلة قد تواجه الكثيري وهي مشكلة مقبولة في جنس الرجال ولكنها غير مقبولة نهائيًا مع النساء، فالشعر يحتاج إلى اهتمام كبير وأكبر العوامل التي تساعد في جعل الشعر كما نريد هو الاهتمام بالتغذية الجيدة وهي أساس كل شيء، فالشعر هو من الأجزاء الهامة في الرأس والتي يجب أن نوليه عناية واهتمام كبيرين حتى نحظى بشعر مثالي.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وإنبات الفراغات

وصفة الخل وزيت الخروع

مكونات الوصفة:-

حبة بيضة كبيرة.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح.

عصير ليمون.

قرص ريفو.

طريقة وخطوات تحضير الوصفة:-

اخلطي المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس كليًا وتصبح عبارة عن خليط واحد وناعم.

رطبي شعرك بالماء وقسميه إلى أجزاء متساوية ثم ابدئي في وضع الخليط على كل جزء من أجزاء شعرك بالتساوي.

دلكي جيدًا جذور الشعر بيديك مع الحركة الدائرية حتى يتغلغل إلى الداخل وغطي شعرك وانتظري لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي شعرك بماء بارد وشامبو خالي من أي مواد كيميائية ورطبيه واستخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون

مقادير عمل الوصفة:-

مقدار مناسب من عصير الليمون.

عدة قطرات زيت زيتون.

زيت لافندر للتعطير.

خطوات وطريقة التحضير:-

اخلطي المكونات مع بعضها بحيث تصبح ممتزجة بشكل كامل ثم قومي بتطبيقه على شعرك وخاصة على الفروة.

اتركيه نصف ساعة على شعرك على الأقل ومن أفضل أن تطيلي المدة ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات على الأكثر من كل أسبوع.

وصفة أقراص الأسبرين

المكونات المطلوبة:-

عدة أقراص من أسبرين ريفو.

كوب ماء كبير.

عصير ليمون.

خطوات التحضير وكيفية الاستخدام:-

قومي بطحن أقراص الأسبرين وضعيها مع عصير الليمون والماء ثم قومي بوضعها داخل زجاجة بخاخ.

رشي شعرك يوميًا قبل النوم بالخليط السائل وركزي على فروة الرأس واستمري عليها كل يوم لمدة شهر كامل على الأكثر والنتائج تظهر بعد فترة قصيرة.

خلطة هندية لتطويل الشعر

يتم نقع ربع كوب من بذور الحلبة وكوب من الماء الفاتر، ومن ثم قومي بطحن بذور الحلبة المنقوعة بالخلطات من أجل الحصول على قوام يشبه العجين ومن ثم يتم تدليك الشعر بالخليط ويترك من الجذور حتى الأطراف ويترم لمدة نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر وتكرر هذه الوصفة مرة من كل أسبوع.

طرق طبيعية فعالة في إطالة الشعر

الألوفيرا يوجد في هلام الصبار مجموعة من إنزيمات محللة للبروتين تقوم بإزالة خلايا الجلد الميت المتراكم بفروة الرأس، كما أنها تعزز بصيلات الشعر وفروة الرأس لأنه يحتوي على عناصر مغذية تقوم بتحسين نمو الشعر ويزيد من ترطيبه ونعومته من خلال، تقطيع الصبار واستخراج الهلام ويتم وضعه على الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالشامبو مع الحرص على تكرار هذه الوصفة من مرتين حتى ثلاث مرات بشكل أسبوعي.

فوائد الأسبرين للشعر

يساعد الأسبرين على تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف عند القيام بتدليك فروة الرأس به يقوم بتعزيز الدورة الدموية ويصل للشعر كميات كبيرة من الأكسجين.

يساهم بدرجة كبيرة في زيادة طول وكثافة الشعر كما أنه يقوي فروة الرأس لمنع التساقط.

يساعد في تنقية فروة الرأس من السموم فيساهم بدرجة كبيرة في التخلص ممن قشرة فروة الرأس المزعجة.

زيت النعناع لتطويل الشعر