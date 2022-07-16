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طريقة عمل كيكة الشاي، يعد الكيك من أسهل وأشهى أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها فى المنزل بسهولة ويعشقها الكبار والصغار معا بجميع أنواعها، وتفضل الكثير من الأسر تناول الكيك فى وجبة الإفطار كنوع من التغيير بعيدا عن الروتين اليومي والفطار المتكرر، فما أشهى من أخذ شريحة من كيك الزبادي مع فنجان من القهوة أو الشاي فى الصباح والاستمتاع بها فى الهواء الطلق من أجل مد الجسم بالطاقة طوال اليوم وتحسين المزاج، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الشاي الرائعة بكل أسرارها والتي تجمع بين القوام الهش والمذاق المقرمش فى نفس الوقت، وبمكونات بسيطة متواجدة فى مطبخك وبخطوات سريعة لا تأخذ منك الكثير من الوقت. طريقة عمل كيكة الشاي كوبين ونصف دقيق أبيض.

كوب ونصف سكر.

كوب زبدة طرية.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة خل. خطوات عمل الكيكة أضفي ملعقتين من الخل إلى الحليب وقلبيهم جيدا ثم اتركيهم جانبا لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام.

قومى بخلط المكونات الجافة أولا فى وعاء وهى الدقيق والبيكنج بودر والملح، مع تقليبهما حتى التجانس ثم يترك جانبا.

احضري وعاء أخر عميق أضفي به الزبدة والسكر وقومى بخفقهما بالمضرب الكهربائي لعدة دقائق حتى يصبح لون الخليط فاتح ويأخذ القوام الكريمي.

أضفي البيض تدريجيا مع استمرار الخفق ثم الفانيليا واستكملي الخفق حتى تحصلي على عجينة متجانسة وهشة.

قومى بإضافة المكونات الجافة بالتبادل مع كوب الحليب بشكل تدريجي مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي حتى تندمج جميع المكونات معا. جهزي صينية فرن على أن تكون مدهونة بالزبدة ويفضل وضع ورق زبدة فى القاع والأطراف.

قومى بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة ثم ادخلي الصينية واتركيها من ساعة إلى ساعة وربع بحسب مقدار الكيكة ومقاس الصينية.

يمكن تشغيل شواية الفرن فى النهاية للحصول على لون ذهبي وقرمشة أكثر.

يتم تزيين الكيكة برش سكر بودر على الوجه ثم يتم تقطيعها وتقديمها فى الأطباق على سفرتك بجانب كوب من الشاي أو مشروب الشاي بلبن. عمر شويل - جدة أسهل طريقة عمل كيكة الشاي في البيت هشة وخفيفة وناجحة من أول مرة - ثقفني

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