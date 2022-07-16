5 حلول سهلة لازالة المكياج لو مش متوفر عندك مزيل مكياج

كلنا عارفين وفاهمين كويس جدا اهمية ازالة المكياج اخر اليوم ، ولكن تعملي ايه لو خلص مزيل المكياج بتاعك؟ الموضوع بسيط ، تقدري تعملي مزيل مكياج طبيعي بمكونات متوفرة في البيت ، والنهاردة هنشارك معاكم 5 مزيلات مكياج طبيعية تقدري تعمليها بنفسك بكل سهولة وتستخدميها في الايام اللي ممكن ميكونش عندك فيها مزيل مكياج.
مزيلات مكياج طبيعية:
1- مزيل مكياج ماية الورد والماية:
كل اللي انتي محتاجاه هو كميات متساوية من ماية الورد والماية لعمل مزيل مكياج سهل ، ببساطة امزجي المكونين مع بعض ، واستخدمي المزيج لازالة المكياج باستخدام قطعة قطن ، مزيل المكياج ده يعتبر مثالي جدا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب لان ماية الورد بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة بتشتغل بشكل فعال على انواع البشرة دي.
نصيحة: لو انتي بشرتك دهنية ومعرضة لحب الشباب وبتدوري على مزيل مكياج خالي من الكحول ، بننصحك تستخدمي ماء ميسيلار هيعتبر هو الانسب لبشرتك ، لانه هيساعد على ازالة الزيوت الزيادة من البشرة.
2- مزيل مكياج الشاي الاخضر والجليسرين:
لو بشرتك جافة او حساسة ، مزيل المكياج ده هيكون مناسب جدا ليكي ، هتحتاجي 1 معلقة كبيرة شاي اخضر ، و ½ معلقة صغيرة جليسرين ، واخر حاجة 1 معلقة كبيرة من زيت بذور العنب ، اخلطي كل المكونات دي مع بعض وكويس واستخدمي قطعة قطن لازالة مكياجك.
3- مزيل مكياج زيت الزيتون وجل الصبار:
كل اللي محتاجاه في الوصفة دي هو ½ كوباية زيت زيتون وحوالي 1 كوباية من ماية الصبار ، ضيفي المكونين مع بعض في ازازة ببخاخ ورجيها كويس لحد ما يمتزجوا مع بعض ، واستخدميه لازالة المكياج ، المزيج ده ممكن يقعد معاكي لمدة اسبوع.
4- مزيل مكياج ماية الورد وزيت الجوجوبا:
كل اللي هتعمليه اخلطي 2 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا وماية الورد في ازازة واخلطيهم كويس مع بعض ، بعدها باستخدام قطعة قطن ، تقدري تزيلي مكياجك في اي وقت ، الزيت الموجود في المزيج ده بيساعد على تتضيف وتذويب المكياج ، وماية الورد بتساعد على تنعيم البشرة.
5- مزيل مكياج العسل:
لو مكسلة تعملي مزيل مكياج ، هتحبي الطريقة دي ، لان كل اللي انتي محتاجاه هو مكون واحد بس وهو العسل ، ببساطة دلكي معلقة كبيرة من العسل على بشرتك ورقبتك وسيبيها لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بماية دافية ، الماسك ده بيساعد على تذويب المكياج من على بشرتك وكمان تفتيح بشرتك وازالة خلايا الجلد الميتة.
طرق لعمل تنت طبيعي للشفايف في البيت بمكونات من مطبخك
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